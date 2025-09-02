Mi Mochila de Vida: Entregarán kits de supervivencia para sismos en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Comenzará el reparto de Mi Mochila de Vida en la CDMX. Foto: Cuartosucro

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México anunció el arranque del programa “Mi Mochila de Vida” que entregará 3 mil 500 mochilas en 66 unidades habitacionales, ubicadas en 8 alcaldías. Estos paquetes incluyen productos de primeros auxilios que serán de utilidad en caso de un sismo de gran magnitud.

Inicia el programa “Mi Mochila de Vida” en la CDMX

En conmemoración de los 40 años del sismo del 19 de septiembre de 1985, el día de ayer presentaron el programa “Mi Mochila de Vida”, el cual busca incentivar la cultura de la prevención entre los habitantes de la capital del país.

Myriam Urzúa Venegas, titular de la SGIRPC, mencionó que “la prevención es un compromiso colectivo que salva vidas y genera confianza entre vecinos y vecinas, y que convierte además la memoria en acción”, por ese motivo, se entregarán 3 mil 500 mochilas en 66 unidades habitacionales ubicadas en las siguientes alcaldías:

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Benito Juárez

Tláhuac

Iztapalapa

Iztacalco

Azcapotzalco

Coyoacán

¿Qué incluye el paquete gratuito de “Mi Mochila de Vida”?

Mochila de Vida en Riesgo: se entregarán mil mochilas en 10 unidades habitacionales identificadas en el atlas de alto riesgo de la Ciudad de México, que incluyen:

Cubrebocas

Papel de baño

USB

Medicamentos

Vendas chicas

Cepillo de dientes

Tarjetas de vida para la familia

Complementos de higiene personal

Algodón

Pasta dental

Díptico informativo

Gasa

Toalla hipoalergénica

Guantes

Cinta micropore

Alcohol

Manta

Agua oxigenada

Silbato

Mi Mochila de vida: Se entregarán mil 500 mochilas en 54 unidades habitacionales, que incluyen:

Cubrebocas

Papel de baño

Tarjetas de vida

Medicamentos

Vendas chicas

Cepillo de dientes

Díptico informativo

Complementos de higiene personal

Algodón

Pasta dental

Gasa

Toallas hipoalergénica

Alcohol

Cinta micropore

Agua oxigenada

Silbato

Linterna

Además, se entregarán 500 mochilas de familiarización para niños y niñas en 12 unidades habitacionales; además de 500 mochilas para mascotas o animales de compañía en 66 unidades habitacionales.

