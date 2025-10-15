GENERANDO AUDIO...

Los microbuses de la Ciudad de México circulan en condiciones que incumplen con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, mientras los transportistas presionan a las autoridades con la exigencia de un aumento en las tarifas del transporte público. Usuarios reportan retrasos, unidades en mal estado y falta de seguridad en el servicio diario.

Ley General de Movilidad: requisitos para conductores de microbuses

De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, las unidades que circulan en los corredores de la capital deben cumplir con una serie de requisitos para su operación. Los conductores deben portar un gafete o tarjetón que incluya:

Nombre y fotografía de la persona conductora

de la persona conductora Vigencia del documento

del documento Tipo de vehículo autorizado para conducir

Número de folio del gafete

del gafete Teléfono para quejas y sugerencias del servicio

Sin embargo, recorridos recientes muestran que en diversas rutas, como la Ruta 103 que va del paradero Escuadrón 201 al Metro Portales, estos lineamientos no siempre se cumplen.

Usuarios denuncian fallas y retrasos en el transporte público

Las quejas más frecuentes de los usuarios se centran en el mal estado de las unidades, la falta de limpieza y los largos tiempos de espera.

Heladia Neri, usuaria del transporte público, señaló:

“Los camiones están bien feos, los asientos muy sucios, pero qué hacemos”

Otro recorrido realizado por Uno TV en el paradero que conecta Tasqueña con Metro Copilco mostró que los usuarios pueden esperar más de 20 minutos para abordar una unidad.

Isabel Torres, pasajera habitual, comentó:

“Están sucios, se tardan mucho, el tiempo de espera es mayor a 20 minutos”

Por su parte, Guadalupe Rivas afirmó:

“Las unidades a veces andan descompuestas o en mal estado”

Transportistas piden aumento en tarifas del transporte público

En paralelo, la Fuerza Amplia de Transportistas ha advertido sobre posibles bloqueos masivos en la capital si no se autoriza un incremento en las tarifas del transporte público. El grupo argumenta que el alza es necesaria para el mantenimiento de las unidades y la operación diaria del servicio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

La solicitud ocurre en un contexto donde los pasajeros denuncian un servicio deficiente y la falta de cumplimiento de las normas de movilidad y seguridad vial establecidas por la ley.