Microsismo sacude CDMX este martes

| 12:49 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Tres sismos sacuden a Chiapas
Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un microsismo de magnitud 1.2 se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, este martes 12 de agosto de 2025, informó el Sismológico Nacional.

¿Dónde fue el microsismo en CDMX?

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo fue a las 10:14 de la mañana. Por su parte, el C5 de la capital informó que se mantenían activos los protocolos de emergencia y el monitoreo en cámaras de seguridad.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

A decir del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, la alerta de sísmica no sonó por tratarse de un movimiento con epicentro en la capital del país.

Te recomendamos:

Requisitos, semanas cotizadas y más: todo lo que necesitas para una pensión vitalicia en el IMSS

Pensiones

Requisitos, semanas cotizadas y más: todo lo que necesitas para una pensión vitalicia en el IMSS

Guanajuato, el estado con la mayor reducción en homicidios dolosos

Guanajuato

Guanajuato, el estado con la mayor reducción en homicidios dolosos

Policías rescatan a familia tras deslizamiento que bloqueó su casa en La Magdalena Contreras

Ciudad de México

Policías rescatan a familia tras deslizamiento que bloqueó su casa en La Magdalena Contreras

¿Tu giro es el campo? Abren registro de Fertilizantes para el Bienestar en 21 estados durante agosto

Nacional

¿Tu giro es el campo? Abren registro de Fertilizantes para el Bienestar en 21 estados durante agosto

Etiquetas: ,