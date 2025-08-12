GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un microsismo de magnitud 1.2 se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, este martes 12 de agosto de 2025, informó el Sismológico Nacional.

¿Dónde fue el microsismo en CDMX?

De acuerdo con el Sismológico Nacional, el sismo fue a las 10:14 de la mañana. Por su parte, el C5 de la capital informó que se mantenían activos los protocolos de emergencia y el monitoreo en cámaras de seguridad.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

A decir del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, la alerta de sísmica no sonó por tratarse de un movimiento con epicentro en la capital del país.