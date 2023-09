Migrantes toman calles en Vallejo; vecinos los rechazan

Alfredo es migrante venzolano, va hacia Texas, y descansa con su familia en una banqueta de la colonia Vallejo, en alcaldía Gustavo A. Madero



Aunque sabe que su presencia genera molestia.

(Qué dicen los vecinos) Están unos que se ponen renuentes, porque no nos quieren aquí pues en la acera. Como andamos en la calle. Alfredo Mieres, migrante venezolano



Y por ahora buscan dormir en la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento para Mujeres y Familias Migrantes y Refugiadas, CAFEMIN.



Aunque es casi imposible, el lugar está llenó.

“Nos encontramos rebasados, este es un espacio con capacidad para 80 personas Y en este último año nos hemos mantenido en un promedio entre 400 y 600 personas al día” Samantha Hernández, vocera, CAFEMIN

Algunos se instalaron en parques. Ahí lavan y tienden su ropa.

“Pero no, la intención de nosotros no es incomodar a nadie, no nos metemos con nadie acá, a pesar de que nos tratan mal, no nos metemos con nadie”. Greimar, migrante venezolana



Mientras cocina, María narra que también reciben muestras de apoyo.

“Gracias a Dios pues hemos recibido ayuda de algunas personas que pasan, nos dan cobija nos dan juguito y cosas así”. María Mina, migrante venezolana



Hay vecinos que no dudan en expresar su rechazo.

“No estamos de acuerdo, mire en la esquina, para allá está muy sucio por estas personas que están aquí. De un momento a otro se soltaron” Margarita Álvarez, habitante de colonia Vallejo

“Hay gente que les ha ayudado en darles ropa en darles comida; dejan todo botado, dejan todo tirado. Y la verdad es que las calles huelen a pipí y excremento a todo” Norma, habitante de colonia Vallejo



Para desahogar la presencia de migrantes en las calles, el albergue CAFEMIN pide la intervención del Gobierno central y de la alcaldía Gustavo A Madero.

“Lo que tenemos que hacer es enfocar nuestras peticiones a las autoridades responsables; las hay por ley… que tienen que atender este flujo migratorio” Hugo Rosel, integrante de CAFEMIN



Migrantes como Cristian, dicen estar conscientes del conflicto que empiezan a generar.

Acabamos de llegar hace 5 minutos… y ya la gente: tienen que dar permiso y todo eso. Y también entendemos, pues porque obviamente si tú estás tranquilo en tu casa y vienen a incomodar tu sitio” Cristian Correa, migrante venezolano