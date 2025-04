Miles de migrantes venezolanos llegaron a la Ciudad de México en busca de asilo. Mientras esperan una resolución a su situación migratoria, muchos trabajan en distintos oficios para poder subsistir.

Carlos Julián Lugo, un migrante venezolano, trabaja como barbero en la colonia Santa María la Ribera. Relata que hace dos semanas tuvo una entrevista para solicitar asilo en México, pero aún no ha recibido respuesta.

“Yo fui hace como 2 semanas y me hicieron la entrevista, me dijeron que de 3 semanas a un mes me llegaba el correo, pero todavía estoy esperando y no ha llegado”.

Carlos Julián Lugo, migrante venezolano