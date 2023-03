Desde hace más de cinco siglos el paisaje de Milpa Alta es rural, identidad que quieren conservar en esta alcaldía al sur de la Ciudad de México, afirma Arnulfo Alvarado, director de Desarrollo Rural de la alcaldía.

“Los nahuas han defendido justamente la tierra precisamente como una identidad, puesto que el régimen es comunal, básicamente, entonces por supuesto que también contamos con tierras ejidales, pero en su mayoría de las más de 28 mil hectáreas que conforman este territorio de la alcaldía Milpa Alta“. Arnulfo Alvarado Jurado, director de Desarrollo Rural, Milpa Alta

Juan Alonso, comunero y agricultor, señala que la agricultura es la columna vertebral de la economía de esta particular demarcación.

“Milpa Alta su vocación es agrícola, la mayoría de la economía de Milpa Alta se mueve a base de la agricultura, la base es el nopal, casi el 80% de la economía de Milpa Alta se mueve a base de la producción del nopal, algunos otros cultivos como el maíz, como el frijol, como el haba, pues, sí hay, pero en mínima proporción, pero, el nopal esa es una de nuestras identidades como milpaltenses”. Juan Alonso Peralta, comunero de Milpa Alta

Te puede interesar: Tal vez, no lo sabías: ¿De dónde vienen los nombres de las alcaldías de la CDMX?

Milpa Alta, una alcaldía única en la Ciudad de México

Puede uno caminar y nunca encontrar un centro comercial, una tienda de conveniencia, cantinas, cines o bares.

En sus calles se respira ese peculiar olor a pueblo y de eso está orgullosa Mirna, descendiente de nahuas.

“Yo provengo de una familia nativa de aquí de Milpa Alta que hasta donde sé, somos como tres generaciones y somos momoxcos 100%. A la alcaldía de Milpa Alta hace mucho, muchos años era conocida como Malacachtépec Momoxco y somos nativos de aquí. Mis abuelos, yo todavía tenía una abuela que usaba lo que nosotros le decimos, un chincuete y las camisas de manta”. Mirna Martínez Meza, comerciante de Milpa Alta

Comuneros de Milpa Alta no quieres que se cambie el uso de suelo

Los comuneros como Juan Alonso han decido oponerse a la comercialización a gran escala, pero, sobre todo, a que se cambie el uso de suelo.

“Es una forma de proteger nuestra microeconomía, no ¿por qué? Porque si entra una cadena multinacional, pues, va a acabar con nuestros pequeños comercios, con nuestras misceláneas, entonces es una forma en la que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres nos han inculcado, que no debemos permitir que se fraccione la tierra, que no haya pequeña propiedad y que no entren las grandes cadenas comerciales”.

Mirna dice que si se cambia el uso de suelo terminaría con sus costumbres y tradiciones. Cabe mencionar que al año celebran más de 700 fiestas regionales.

“Abrir nuestras fronteras, porque eso sería abrir nuestras fronteras, es recibir a mucha gente, no tenemos infraestructura para recibir a tanta gente, porque somos una comunidad que conserva sus ferias, sus tradiciones, tenemos muchas tradiciones y pues quisiéramos que Milpa Alta siguiera siendo un pueblo“. Mirna Martínez Meza, comerciante de Milpa Alta

También puedes ver: Videos: mujer policía y ciudadanos atrapan a ladrón en CDMX

Falta de servicios básicos en la alcaldía

Sin embargo, reconocen que faltan escuelas y hospitales para los 150 mil habitantes de Milpa Alta que viven en 12 pueblos.

La mitad de sus 28 mil hectáreas es suelo de conservación, lo que representa una gran bocanada de oxígeno para la Ciudad de México.