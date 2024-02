¡Misión perruna cumplida! Lomito trabajó 7 años vigilando penales de la CDMX

La última misión para un perro de raza pastor alemán y color negro fue olfatear y encontrar el escondite de un teléfono celular. Se llama Adys y por siete años trabajó en la Unidad K-9 que brinda vigilancia en centros penitenciarios de la Ciudad de México.



Este miércoles 28 de febrero se llevó a cabo una ceremonia para su jubilación pues su carrera como oficial perruno terminó. Y ahí, su compañero de toda la vida, el oficial Édgar Maya Schuster se despidió.

“(Difícil decir adiós)… Mucho, aunque me quiero hacer fuerte me cuesta trabajo la verdad, sí lo vamos a extrañar. No solamente yo sino todo mi equipo porque él es un integrante y es como si se jubilara uno de nuestros compañeros es lo mismo”. Edgar Maya Schuster | Jefe del Grupo Especial Canino K9 del Sistema Penitenciario



Adys, como todos sus compañeros en la unidad K-9, está especializado en la búsqueda de objetos prohibidos como celulares, drogas y armas en los centros penitenciario.

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, honró el trabajo de Adys y de 34 binomios en una ceremonia realizada en las instalaciones del Reclusorio Norte.

“La lealtad, la valentía, el trabajo en equipo y la dedicación en el servicio, distinguen a cada uno de los caninos del sistema penitenciario y todos estos valores compartidos son también fundamentales en el quehacer policial” Pablo Vázquez | Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Y justo después del anuncio de su retiro, Adys fue adoptado.