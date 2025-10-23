Mixquic espera récord de visitantes por Día de Muertos: hasta 4 millones llegarían a Tláhuac

GENERANDO AUDIO...

La alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, se alista para recibir una cifra histórica de visitantes durante la celebración del Día de Muertos, con la expectativa de alcanzar hasta 4 millones de asistentes en sus principales celebraciones.

“Nosotros tenemos para este año que superar los 3 millones y medio, aproximadamente, los 4 millones de asistentes”, Armando Martínez Cadena, director de Fomento Económico Tláhuac

Sólo en el pueblo de Mixquic, donde se lleva a cabo la tradicional alumbrada del 2 de noviembre, prevén la llegada de la mitad de esos visitantes.

“Tenemos un aproximado de visitantes de millón y medio; pero también en esta ocasión por atravesarse fin de semana creemos que van a ser hasta 2 millones de personas que van a estar visitando”, Armando Martínez Cadena, director de Fomento Económico Tláhuac

El número histórico de visitantes se reflejará también en la derrama económica que el año pasado, sólo por actividades del Día de Muertos, fue de entre 10 y 13 millones de pesos.

Descontento entre habitantes y comerciantes

Sin embargo, no todos los vecinos están conformes con la logística. Algunos piden prioridad de acceso al panteón. Mientras que otros se quejan del alto costo de los permisos para vender.

“Mucha gente, la mayoría de los que venimos a alumbrar, muchas veces pedimos que se nos dé prioridad en la entrada porque hay veces que uno se queda atascado allá. Llegan a pisar las tumbas, llegan a pisar las ofrendas; si te das cuenta, al principio de la iglesia hay tumbas, las llegan a alumbrar y al momento de pasar si las terminan pisando”, Karla, habitante de Mixquic.

Otros vendedores señalan que los cobros “no se reflejan en mejoras” para el pueblo.

“-Sí les cobran como 10 mil o 5 mil pesos, depende lo que vendan

-¿Toda esa derrama económica es para el pueblo?

-Lo que cobran aquí según dicen que es para el pueblo, pero nunca se ve nada”



Emelia Pérez, comerciante de Mixquic

Crece el turismo, pero también la gentrificación

En 2022, las celebraciones de noviembre atrajeron a unos 300 mil visitantes a la alcaldía. Sólo tres años después, ese número será 10 veces mayor. Los habitantes del pueblo esperan ver los beneficios de esta afluencia masiva.

“-Muchas comidas exóticas que a la gente extranjera le gusta, entonces por eso también dan un poquito caro.

-¿Se está gentrificando la celebración?

-Sí. Además, la gente que viene a vender es de afuera” Elizabeth, comerciante de Mixquic

La molestia de los habitantes de Mixquic es sobre el desorden y la falta de conciencia de la celebración mexicana.