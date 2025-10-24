Habitantes de Mixquic alistan alumbrada para guiar el regreso de los muertos

GENERANDO AUDIO...

La noche del 2 de noviembre se iluminará con miles de velas en el panteón de Mixquic, en la alcaldía Tláhuac, donde cada año se realiza la tradicional alumbrada para despedir a los fieles difuntos. Este ritual, uno de los más emblemáticos del Día de Muertos en México, reúne a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Mixquic, el pueblo que conversa con sus muertos

Durante la mayor parte del año, el panteón de Mixquic luce vacío y silencioso, pero en los días previos a la conmemoración, sus habitantes lo llenan de vida. Personas como René Gutiérrez lo visitan para alistar la llegada de sus seres queridos.

“Que queden bien preciosas las tumbas para el Día de Muertos: hay unas que están de lado y las tenemos que componer y como ahorita ésta ya estaba cuarteada, ya la venimos a restaurar. Ahorita tenemos ésta, la de mi carnal, de mi jefa y de su primo, de uno de mis carnales. Mi mamá tiene cuatro años de fallecida, mi papá tiene 32 años. Y tenemos familiares también aquí, tengo unos sobrinitos también aquí”, René Gutiérrez, habitante de Mixquic

Para él, no se trata sólo de una tradición: es un diálogo con quienes partieron. Les susurra como si nunca se hubieran ido.

“En cada tumba platicamos con ellos. Van a venir, entonces, les decimos ‘sabes qué: estamos arreglando tu casita, siéntete a gusto y bienvenido ¿no?'”, René Gutiérrez, habitante de Mixquic

En la soledad de las tumbas, Karla busca la de su abuela Margarita, quien fue enfermera del pueblo. La joven está en el panteón para darle gracias.

“Inyectaba, tomaba la presión, hacía curación cuando los vecinos lo necesitaban, sin cobro alguno. Mi abuela era enfermera y justo hoy entré a hacer mi servicio al (Hospital) materno-infantil de Tláhuac”, Karla, habitante de Mixquic.

Una puerta al Mictlán

El próximo 2 de noviembre, Mixquic será una puerta al inframundo. Según Miguel Ángel Rodríguez, director de Pueblos Originarios de Tláhuac, las personas, cuando mueren, viajan al Mictlán y a su regreso logran entablar comunicación con algunas personas.

“Los muertos no mueren como nosotros pensamos, sino que ellos dejan este cuerpo material y se van a viajar a un lugar que se llama el Mictlán. Mientras para nosotros sólo ha pasado un año, para los muertos sólo ha pasado un día, porque el tiempo en ese lugar es diferente. Hay gente que sí puede ver esos días a los muertos y plática con ellos y sí logran entablar un diálogo”, Miguel Ángel Rodríguez, director de Pueblos Originarios Tláhuac.

Durante la alumbrada, los vecinos encienden velas para guiar el camino de regreso de las almas que partieron del mundo terrenal.

“En la noche le ponemos sus ceritas, porque hacia donde van ellos necesitan una lucecita, por eso les ponemos las veladoras, velas, también las flores porque se tienen que ir a gusto”, René Gutiérrez, habitante de Mixquic

Karla alista un banquete para recibir a su abuela.

“Atole, tamales, mole, arroz, eso no debe de faltar para ella”, Karla, habitante de Mixquic

El Día de Muertos es un momento de felicidad, pues regresan los seres que un día partieron, lo que causa felicidad de en la gente que se prepara para recibirlos.

“Cuando la gente está rezando y piensa que a un lado esté su esposo, está su muerto y está departiendo con él y está alegre, está contenta porque tiene a lado a sus seres queridos”, Miguel Ángel Rodríguez, director de Pueblos Originarios Tláhuac

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El 2 de noviembre, Mixquic alumbrará el camino de los muertos, en un homenaje que une a vivos y muertos.