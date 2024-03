¡Ojo! Exhiben a montachoques en Avenida Centenario; operan con ayuda de taxistas

La denuncia de una mujer acerca del modus operandi de presuntos montachoques coludidos con taxistas en Avenida Centenario, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México (CDMX) se ha vuelto viral.

‼️AL TIRO CON ESTAS LACRAS‼️ 😡😡😡 🚨 #DenunciaCiudadana montachoques en Av. Centenario @AlcaldiaAO cerca de Hospital Enrique Cabrera, siendo las 3 pm, me dirigía con mi hija menor de 5 años hacia dirección #SantaFe , no pudimos llegar a nuestro destino por ser victimas de estos… pic.twitter.com/Ny0gFbMAr3

La denunciante publicó en redes sociales cómo cuando circulaba el 4 de marzo a las 15:00 horas por esta importante vialidad con su hija de cinco años, fue abordada por los montachoques.

Cuando circulaba en la Avenida Centenario con dirección hacia Santa Fe, un presunto taxista a bordo de una unidad de este servicio, con un pequeño golpe, le pegó por atrás a su vehículo. La mujer refiere que se bajó y puesto que no era nada le dijo “no pasó nada no te preocupes”, ya que el hombre era quien había golpeado su auto.

La víctima refiere que se subió de nuevo al auto, sin embargo, el taxista que la chocó la empezó a seguir junto con otro taxista para cerrarle entre los dos el paso. Los hombres trataban de que se bajara y de amedrentarla también verbalmente a gritos, amenazándola con golpearla a ella y a su niña.

“Tan pronto como pueden me cierran el paso y me comienzan a gritar: “págame… si no te ponemos en tu madre, a ti y a tu hija”.

Víctima en redes sociales