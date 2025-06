Montachoques revela cómo eligen a sus víctimas en CDMX; usan apps para detectar autos sin seguro

GENERANDO AUDIO...

La SSC da recomendaciones en caso de un montachoques. Foto: Getty Images.

Un presunto montachoques confesó en entrevista cómo opera esta red delictiva en las calles de la Ciudad de México: desde la forma en que simulan ser conductores comunes hasta las herramientas digitales que usan para seleccionar a sus víctimas.

El objetivo es ubicar autos sin seguro para sacarles a sus dueños entre 10 mil y hasta 50 mil pesos por un “accidente”. Y aquí en Unotv.com te lo compartimos.

¿Cómo operan los montachoques en calles de la CDMX?

Como lo reveló en una serie de videos del tiktoker Yulay Real, la apariencia del auto es clave. Si el coche está cuidado, lo toman como indicio de que el dueño tiene dinero.

Posteriormente, verifican las placas en la app del Registro Público Vehicular (Repuve) para obtener el número de serie y, con ese dato, consultan la base de datos de AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros).

“Nosotros no agarramos carros con seguro, porque el seguro no paga tan bien como lo puede pagar la persona. En un accidente la persona te puede dar 15 mil pesos, el seguro te puede dar 7 mil pesos. No nos conviene, no te lo pagan al momento”, confesó.

¿Cómo simulan el accidente?

Explicó que en un acto de montachoque trabajan seis, más los copilotos que regularmente son mujeres para aparentar ir con un amigo o familiar. Usan un segundo coche que provoca el movimiento de la víctima:

Le avientan luces altas o lo presionan para cambiar de carril.

Cuando se coloca detrás del coche del montachoques, fingen un frenado brusco (“nos amarramos”) o le pegan de lado para simular un choque.

Personas en estado de ebriedad, más fácil de aplicar

Asimismo, señaló al creador de contenido Yulay Real que cuando ven a una persona en estado de ebriedad es fácil de embaucar.

“Su seguro no los protege. Así tengan el mejor seguro, son presa fácil. A esos los ves y les pegas como sea, es la palabra de alguien que viene bien en su juicio contra una persona que viene en ebriedad. Simplemente, no le van a creer”, señaló.

¿A qué hora operan?

Operan principalmente entre 15:00 y 16:00 horas, “que empieza a haber mucho movimiento de carro, porque hay gente de oficinas que salen”, dijo.

Recomendaciones para evitar caer ante un montachoques:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brinda algunos consejos para actuar ante este tipo de acciones:

Orillar los vehículos en un lugar que no obstruya el tránsito

Permanecer en calma y estar dentro del automóvil

Luego de un incidente de tránsito, hacer de conocimiento al agente de seguros y proporcionarles la ubicación

Si alguno de los involucrados presenta una actitud agresiva, de inmediato llamar al 911 o al 55 5208 9898 en la Unidad de Contacto del Secretario

Evitar acceder a un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos, sin que esté presente personal de los seguros o alguna autoridad policial