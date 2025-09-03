motociclista-casi-es-prensado-por-dos-camiones-en-cdmx-video

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, un motocliclista casi es prensado por 2 camiones. Foto: Cuartoscuro

En Ciudad de México (CDMX), un motociclista estuvo a punto de quedar prensado entre dos tráileres. El incidente ocurrió cuando el conductor de la moto se detuvo entre ambos vehículos y, al avanzar, casi lo arrollan.

Fuerte video en CDMX

El video fue compartido por el usuario @RaulGtzNR y muestra el accidente ocurrido sobre Periférico, cerca de la zona de Avenida Talismán.

El motociclista realizaba una maniobra para rebasar entre vehículos detenidos, pero ya no pudo avanzar. Al reiniciarse el movimiento del tráfico, uno de los tráileres lo golpeó y lo empujó hacia la otra unidad.

A punto de ser prensado, el motociclista cayó al suelo. Otro motero, que grabó el momento, se detuvo para auxiliarlo.

Consejos para rebasar en moto en CDMX

Si viajas en moto y rebasas, te dejamos algunas recomendaciones: