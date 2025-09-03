motociclista-casi-es-prensado-por-dos-camiones-en-cdmx-video

Motociclista casi termina prensado por dos camiones en CDMX; video
En Ciudad de México (CDMX), un motociclista estuvo a punto de quedar prensado entre dos tráileres. El incidente ocurrió cuando el conductor de la moto se detuvo entre ambos vehículos y, al avanzar, casi lo arrollan.
Fuerte video en CDMX
El video fue compartido por el usuario @RaulGtzNR y muestra el accidente ocurrido sobre Periférico, cerca de la zona de Avenida Talismán.
El motociclista realizaba una maniobra para rebasar entre vehículos detenidos, pero ya no pudo avanzar. Al reiniciarse el movimiento del tráfico, uno de los tráileres lo golpeó y lo empujó hacia la otra unidad.
- A punto de ser prensado, el motociclista cayó al suelo. Otro motero, que grabó el momento, se detuvo para auxiliarlo.
Consejos para rebasar en moto en CDMX
Si viajas en moto y rebasas, te dejamos algunas recomendaciones:
- Hazlo solo donde el reglamento de tránsito lo permite
- Evita rebasar por la derecha y nunca uses banquetas, ciclovías o acotamientos
- No rebases en curvas, túneles, pasos peatonales, glorietas o puentes
- Revisa siempre tus espejos retrovisores antes de iniciar la maniobra
- Asegúrate de que ningún otro vehículo ya esté intentando rebasar
- Si puedes, haz contacto visual con otros conductores para confirmar que te han visto
- En caso de tráfico denso o si el vehículo de adelante no te ha notado, usa una advertencia breve con el claxon o destella las luces altas