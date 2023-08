Organizaciones de motociclistas y autoridades capitalinas firmaron un convenio de seguridad vial. Como parte del mismo, los motociclistas tendrán 45 días para ponerse en regla con todos sus trámites, como la regularización de placas, por lo cual, el gobierno de la Ciudad de México tendrá un descuento del 50% para este trámite.

También habrá una campaña de difusión para que los usuarios de motocicletas sepan que se van a ir a corralón quienes transporten a menores de 12 años, además de la prohibición del uso de este vehículo a menores de edad.

Dentro de las mismas reglas se vigilará que el casco que se utilice sea específicamente para uso vial y no de otro tipo. Y el punto más importante es respetar los límites de velocidad.

Las autoridades de la Ciudad de México señalaron además que la implementación de este operativo también contribuirá a evitar ilícitos, como robos y homicidios, ante el incremento del uso de la motocicleta.

“Este operativo no solo permite salvar vidas si no también evitamos la comisión de ilícitos ya que en el incremento del uso de motocicletas y motonetas ha propiciado que la delincuencia use este tipo de vehículos para llevar a cabo diferentes tipos de robo y hasta homicidios por disparo de arma de fuego dándose a la fuga a bordo de los mismos”.

Francisco Javier Moreno Montaño, subsecretario de Control de Tránsito.