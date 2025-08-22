Movilización en la GAM por fuerte incendio en una fábrica
Bomberos combaten un incendio en una fábrica ubicada en la colonia Ampliación San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX). La columna de humo se alcanzó a observar desde varios puntos de la capital.
Bomberos de Ciudad de México laboran en la GAM y, reportes extraoficiales, mencionaron que el incendio está casi controlado.
“Recibimos reporte de incendio en colonia Ampliación San Juan de Aragón, en la alcaldía GAM; acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada”.