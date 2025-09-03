Movilizaciones en CDMX, hoy 3 de septiembre: plantones, marchas y rodadas
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 3 de septiembre de 2025 se tienen previstas diversas marchas, concentraciones, plantones y rodadas ciclistas que podrían afectar la vialidad en distintos puntos de la capital.
Marchas y movilizaciones programadas
- Colectivo “Anti Historia”
- Hora: 12:00
- Lugar de inicio: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán
- Destino: Edificio de Rectoría de la UNAM
- Demanda: Destrucción de cuerpos represivos del Estado y la Universidad, reinstalación de expulsados políticos y recordar el ataque porril del 3 de septiembre de 2018
- Observaciones: Posibles pintas y bloqueos en Av. Insurgentes Sur
- Aforo estimado: 250 personas
- Sindicato de Estudiantes MX
- Hora: 13:00
- Lugar de inicio: Parque de la Bombilla, Álvaro Obregón
- Destino: Rectoría de la UNAM
- Demanda: Educación gratuita y sin porros, instalación de comedores subsidiados, alto a la violencia y criminalización estudiantil
- Observaciones: Podrían realizar volanteo en Ciudad Universitaria
- Aforo estimado: 400 personas
Concentraciones
- Académicos y estudiantes UNAM
- Hora: 10:00
- Lugar: Biblioteca Central, Ciudad Universitaria
- Motivo: Colecta de firmas para solicitar ruptura de relaciones con Israel
- Aforo: 50
- Colectivo “La Comuna 4:20”
- Hora: 10:00 y 12:00
- Lugares: Congreso de la CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, y Jardín Luis Pasteur
- Motivo: Demandar espacios de consumo regulado de cannabis
- Aforo: 100
- Coalición Nacional de Mujeres Transexuales de México
- Hora: 13:00
- Lugar: Oficinas centrales del Metro, Col. Centro
- Motivo: Exigir fin a la discriminación hacia mujeres trans en el transporte
- Aforo: 200
- Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Álvaro Obregón
- Motivo: Aclaración por declaraciones en conferencia presidencial y denuncias contra SME
- Aforo: 250
- Estudiantes organizados de la Iberoamericana
- Hora: Durante el día
- Lugar: Universidad Iberoamericana, Santa Fe
- Motivo: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel
- Aforo: 35
- Unión de la Juventud Revolucionaria de México
- Hora: 15:00
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
- Motivo: Bienvenida estudiantil con mesa de trabajo y evento cultural
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
- “Libertad en Bici” – 07:00, Tlalpan a Valle de las Cantimploras
- Rodada en Iztapalapa – 20:15, hacia el Centro de la CDMX
- “Mini Mundialito” – 20:45, Torre del Caballito al Cerro Zacatenco (4,000 ciclistas)
- “Uppensa” – 21:00, Ángel de la Independencia
- “Team Taquitos” – 21:00, Plaza de la Información al Mirador de la Ciclopista de Cuernavaca
Alternativas viales a movilizaciones
- Para evitar contratiempos en Ciudad Universitaria y sus alrededores, se recomienda usar Periférico Sur, Av. Universidad y Eje 10 Sur como vías alternas a Av. Insurgentes Sur.
- En el Centro Histórico, se aconseja tomar Eje Central, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente (Circunvalación) y Dr. Río de la Loza en lugar de Donceles, Allende y Reforma.
- En Santa Fe, circular por Prolongación Paseo de la Reforma o Av. Santa Lucía, en lugar de Vasco de Quiroga.
- Ante las rodadas ciclistas, se recomienda precaución en vialidades principales como Paseo de la Reforma, Eje 5 Sur y corredores hacia el norte de la ciudad.