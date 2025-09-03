Movilizaciones en CDMX, hoy 3 de septiembre: plantones, marchas y rodadas

| 07:20 | Mario Alberto Ostos Chávez | Uno TV
Marchas y movilizaciones previstas en la CDMX
Movilizaciones en CDMX para este 3 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 3 de septiembre de 2025 se tienen previstas diversas marchas, concentraciones, plantones y rodadas ciclistas que podrían afectar la vialidad en distintos puntos de la capital.

Marchas y movilizaciones programadas

  • Colectivo “Anti Historia”
    • Hora: 12:00
    • Lugar de inicio: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán
    • Destino: Edificio de Rectoría de la UNAM
    • Demanda: Destrucción de cuerpos represivos del Estado y la Universidad, reinstalación de expulsados políticos y recordar el ataque porril del 3 de septiembre de 2018
    • Observaciones: Posibles pintas y bloqueos en Av. Insurgentes Sur
    • Aforo estimado: 250 personas
  • Sindicato de Estudiantes MX
    • Hora: 13:00
    • Lugar de inicio: Parque de la Bombilla, Álvaro Obregón
    • Destino: Rectoría de la UNAM
    • Demanda: Educación gratuita y sin porros, instalación de comedores subsidiados, alto a la violencia y criminalización estudiantil
    • Observaciones: Podrían realizar volanteo en Ciudad Universitaria
    • Aforo estimado: 400 personas

Concentraciones

  • Académicos y estudiantes UNAM
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Biblioteca Central, Ciudad Universitaria
    • Motivo: Colecta de firmas para solicitar ruptura de relaciones con Israel
    • Aforo: 50
  • Colectivo “La Comuna 4:20”
    • Hora: 10:00 y 12:00
    • Lugares: Congreso de la CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, y Jardín Luis Pasteur
    • Motivo: Demandar espacios de consumo regulado de cannabis
    • Aforo: 100
  • Coalición Nacional de Mujeres Transexuales de México
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Oficinas centrales del Metro, Col. Centro
    • Motivo: Exigir fin a la discriminación hacia mujeres trans en el transporte
    • Aforo: 200

  • Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Álvaro Obregón
    • Motivo: Aclaración por declaraciones en conferencia presidencial y denuncias contra SME
    • Aforo: 250
  • Estudiantes organizados de la Iberoamericana
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Universidad Iberoamericana, Santa Fe
    • Motivo: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel
    • Aforo: 35
  • Unión de la Juventud Revolucionaria de México
    • Hora: 15:00
    • Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM
    • Motivo: Bienvenida estudiantil con mesa de trabajo y evento cultural
    • Aforo: 50

Rodadas ciclistas

  • “Libertad en Bici” – 07:00, Tlalpan a Valle de las Cantimploras
  • Rodada en Iztapalapa – 20:15, hacia el Centro de la CDMX
  • “Mini Mundialito” – 20:45, Torre del Caballito al Cerro Zacatenco (4,000 ciclistas)
  • “Uppensa” – 21:00, Ángel de la Independencia
  • “Team Taquitos” – 21:00, Plaza de la Información al Mirador de la Ciclopista de Cuernavaca

Alternativas viales a movilizaciones

  • Para evitar contratiempos en Ciudad Universitaria y sus alrededores, se recomienda usar Periférico Sur, Av. Universidad y Eje 10 Sur como vías alternas a Av. Insurgentes Sur.
  • En el Centro Histórico, se aconseja tomar Eje Central, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente (Circunvalación) y Dr. Río de la Loza en lugar de Donceles, Allende y Reforma.
  • En Santa Fe, circular por Prolongación Paseo de la Reforma o Av. Santa Lucía, en lugar de Vasco de Quiroga.
  • Ante las rodadas ciclistas, se recomienda precaución en vialidades principales como Paseo de la Reforma, Eje 5 Sur y corredores hacia el norte de la ciudad.

