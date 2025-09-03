GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 3 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que para este miércoles 3 de septiembre de 2025 se tienen previstas diversas marchas, concentraciones, plantones y rodadas ciclistas que podrían afectar la vialidad en distintos puntos de la capital.

Marchas y movilizaciones programadas

Colectivo “Anti Historia” Hora: 12:00 Lugar de inicio: Escultura “Los Bigotes”, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán Destino: Edificio de Rectoría de la UNAM Demanda: Destrucción de cuerpos represivos del Estado y la Universidad, reinstalación de expulsados políticos y recordar el ataque porril del 3 de septiembre de 2018 Observaciones: Posibles pintas y bloqueos en Av. Insurgentes Sur Aforo estimado: 250 personas

Sindicato de Estudiantes MX Hora: 13:00 Lugar de inicio: Parque de la Bombilla, Álvaro Obregón Destino: Rectoría de la UNAM Demanda: Educación gratuita y sin porros, instalación de comedores subsidiados, alto a la violencia y criminalización estudiantil Observaciones: Podrían realizar volanteo en Ciudad Universitaria Aforo estimado: 400 personas



Concentraciones

Académicos y estudiantes UNAM Hora: 10:00 Lugar: Biblioteca Central, Ciudad Universitaria Motivo: Colecta de firmas para solicitar ruptura de relaciones con Israel Aforo: 50

Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 10:00 y 12:00 Lugares: Congreso de la CDMX, Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, y Jardín Luis Pasteur Motivo: Demandar espacios de consumo regulado de cannabis Aforo: 100

Coalición Nacional de Mujeres Transexuales de México Hora: 13:00 Lugar: Oficinas centrales del Metro, Col. Centro Motivo: Exigir fin a la discriminación hacia mujeres trans en el transporte Aforo: 200



Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” Hora: 11:00 Lugar: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Álvaro Obregón Motivo: Aclaración por declaraciones en conferencia presidencial y denuncias contra SME Aforo: 250

Estudiantes organizados de la Iberoamericana Hora: Durante el día Lugar: Universidad Iberoamericana, Santa Fe Motivo: Colecta de firmas contra relaciones diplomáticas con Israel Aforo: 35

Unión de la Juventud Revolucionaria de México Hora: 15:00 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, UNAM Motivo: Bienvenida estudiantil con mesa de trabajo y evento cultural Aforo: 50



Rodadas ciclistas

“Libertad en Bici” – 07:00, Tlalpan a Valle de las Cantimploras

– 07:00, Tlalpan a Valle de las Cantimploras Rodada en Iztapalapa – 20:15, hacia el Centro de la CDMX

– 20:15, hacia el Centro de la CDMX “Mini Mundialito” – 20:45, Torre del Caballito al Cerro Zacatenco (4,000 ciclistas)

– 20:45, Torre del Caballito al Cerro Zacatenco (4,000 ciclistas) “Uppensa” – 21:00, Ángel de la Independencia

– 21:00, Ángel de la Independencia “Team Taquitos” – 21:00, Plaza de la Información al Mirador de la Ciclopista de Cuernavaca

Alternativas viales a movilizaciones