Este viernes 8 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la que tienen prevista la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) en el Zócalo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital. 

En total, están previstas 11 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, una rodada ciclista y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

  • Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS)
    • Hora: 09:30
    • Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Cuauhtémoc.
    • Actividades culturales y políticas en conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata.
  • Profesores y profesoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Col. Obrera, Cuauhtémoc.
    • Protesta contra acciones administrativas y nombramiento de directiva en la ESCA.
  • Familiares de víctima de percance automovilístico
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Calz. Ticomán y Moyobamba, Col. Residencial Zacatenco, Gustavo A. Madero.
    • Exigen justicia por un menor fallecido en accidente vial.
  • Colectiva Feminista Separatista “Vulvam Vivienda Ultra Libre Voces Autónomas de Mujer”
    • Hora: 11:30
    • Lugar: Secretaría de Vivienda, Col. Granjas México, Iztacalco.
    • Demanda de vivienda digna y segura para mujeres.
  • Colectiva “Hijas de la Cannabis”
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Plaza de la Concepción, Cuauhtémoc.
    • Inauguración de plaza y foro sobre regulación del cannabis.
  • Víctima de tortura y detención arbitraria
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Zócalo Capitalino, Cuauhtémoc.
    • Conferencia sobre casos de privación de libertad.
  • Colectivo “Día a Día por Palestina”
    • Hora: 15:00
    • Lugar: McDonald’s Madero, Cuauhtémoc.
    • Protesta contra la guerra en Palestina.
  • Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
    • Hora: 16:00
    • Lugar: Oficinas centrales de Banorte, Col. Cuauhtémoc.
    • Exigen pago de fondo capitalizable.
  • Autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco
    • Hora: 16:30
    • Lugar: Calle 10 y Moldeadores, Col. Trabajadores de Hierro, Azcapotzalco.
    • Asamblea de rendición de cuentas.
  • Liberum A.C.
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Glorieta de los Insurgentes, Cuauhtémoc.
    • Actividad para concientizar sobre el cuidado animal y ambiental.
  • Chulibiker
    • Hora: 20:30
    • Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc.
    • Sesión de fotos y posible rodada nocturna.

Citas agendadas

  • Movimiento Antorchista Tláhuac
    • Hora: Durante el día
    • Lugar: Sede de la Alcaldía Tláhuac.
    • Exigen solución a demanda de vivienda.

