GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en CDMX para este 8 de agosto.

Este viernes 8 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la que tienen prevista la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) en el Zócalo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 11 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, una rodada ciclista y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones programadas

Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) Hora: 09:30 Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Cuauhtémoc. Actividades culturales y políticas en conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata.

Profesores y profesoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Hora: 10:00 Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Col. Obrera, Cuauhtémoc. Protesta contra acciones administrativas y nombramiento de directiva en la ESCA.

Familiares de víctima de percance automovilístico Hora: 10:00 Lugar: Calz. Ticomán y Moyobamba, Col. Residencial Zacatenco, Gustavo A. Madero. Exigen justicia por un menor fallecido en accidente vial.

Colectiva Feminista Separatista “Vulvam Vivienda Ultra Libre Voces Autónomas de Mujer” Hora: 11:30 Lugar: Secretaría de Vivienda, Col. Granjas México, Iztacalco. Demanda de vivienda digna y segura para mujeres.

Colectiva “Hijas de la Cannabis” Hora: 12:00 Lugar: Plaza de la Concepción, Cuauhtémoc. Inauguración de plaza y foro sobre regulación del cannabis.

Víctima de tortura y detención arbitraria Hora: 13:00 Lugar: Zócalo Capitalino, Cuauhtémoc. Conferencia sobre casos de privación de libertad.

Colectivo “Día a Día por Palestina” Hora: 15:00 Lugar: McDonald’s Madero, Cuauhtémoc. Protesta contra la guerra en Palestina.

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México Hora: 16:00 Lugar: Oficinas centrales de Banorte, Col. Cuauhtémoc. Exigen pago de fondo capitalizable.

Autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco Hora: 16:30 Lugar: Calle 10 y Moldeadores, Col. Trabajadores de Hierro, Azcapotzalco. Asamblea de rendición de cuentas.

Liberum A.C. Hora: Durante el día Lugar: Glorieta de los Insurgentes, Cuauhtémoc. Actividad para concientizar sobre el cuidado animal y ambiental.

Chulibiker Hora: 20:30 Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc. Sesión de fotos y posible rodada nocturna.



Citas agendadas

Movimiento Antorchista Tláhuac Hora: Durante el día Lugar: Sede de la Alcaldía Tláhuac. Exigen solución a demanda de vivienda.



[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]