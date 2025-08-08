ANICS alista marcha este viernes en el Zócalo; más movilizaciones en la CDMX
Este viernes 8 de agosto de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México (CDMX), siendo la más destacada la que tienen prevista la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS) en el Zócalo, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas 11 concentraciones, una cita agendada, una rodada motociclista, una rodada ciclista y 13 eventos de esparcimiento. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones programadas
- Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social (ANICS)
- Hora: 09:30
- Lugar: Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Centro Histórico, Cuauhtémoc.
- Actividades culturales y políticas en conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata.
- Profesores y profesoras del Instituto Politécnico Nacional (IPN)
- Hora: 10:00
- Lugar: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Col. Obrera, Cuauhtémoc.
- Protesta contra acciones administrativas y nombramiento de directiva en la ESCA.
- Familiares de víctima de percance automovilístico
- Hora: 10:00
- Lugar: Calz. Ticomán y Moyobamba, Col. Residencial Zacatenco, Gustavo A. Madero.
- Exigen justicia por un menor fallecido en accidente vial.
- Colectiva Feminista Separatista “Vulvam Vivienda Ultra Libre Voces Autónomas de Mujer”
- Hora: 11:30
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Col. Granjas México, Iztacalco.
- Demanda de vivienda digna y segura para mujeres.
- Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza de la Concepción, Cuauhtémoc.
- Inauguración de plaza y foro sobre regulación del cannabis.
- Víctima de tortura y detención arbitraria
- Hora: 13:00
- Lugar: Zócalo Capitalino, Cuauhtémoc.
- Conferencia sobre casos de privación de libertad.
- Colectivo “Día a Día por Palestina”
- Hora: 15:00
- Lugar: McDonald’s Madero, Cuauhtémoc.
- Protesta contra la guerra en Palestina.
- Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México
- Hora: 16:00
- Lugar: Oficinas centrales de Banorte, Col. Cuauhtémoc.
- Exigen pago de fondo capitalizable.
- Autoridades de la Alcaldía Azcapotzalco
- Hora: 16:30
- Lugar: Calle 10 y Moldeadores, Col. Trabajadores de Hierro, Azcapotzalco.
- Asamblea de rendición de cuentas.
- Liberum A.C.
- Hora: Durante el día
- Lugar: Glorieta de los Insurgentes, Cuauhtémoc.
- Actividad para concientizar sobre el cuidado animal y ambiental.
- Chulibiker
- Hora: 20:30
- Lugar: Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc.
- Sesión de fotos y posible rodada nocturna.
Citas agendadas
- Movimiento Antorchista Tláhuac
- Hora: Durante el día
- Lugar: Sede de la Alcaldía Tláhuac.
- Exigen solución a demanda de vivienda.