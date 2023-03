Este 10 de marzo de 2023 la CDMX cerrará la semana con una marcha y varias protestas

Este viernes la CDMX tendrá una marcha y varios mitines. Foto: Cuartoscuro

Este viernes 10 de marzo de 2023 se esperan varias marchas y manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX), para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, Unotv.com tiene para ti todos los detalles que necesitas saber.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?

Cuauhtémoc

Con una agenda casi despejada por completo, las movilizaciones en la CDMX comenzarán este viernes en la Cuauhtémoc a las 9:00 horas con una concentración de Siembra Cultura A.C. en la explanada de la Estela de Luz de Lieja No. 7, colonia Juárez, por su mesa informativa y asamblea sobre el uso de la medicina alternativa, tradicional y beneficios de la marihuana.

Después, a las 10:00 horas se espera una concentración de la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Avenida José María Pino Suarez 2, colonia Centro, para presentar ante la Corte una acción de Inconstitucionalidad contra las reformas en materia electoral promulgadas por el Ejecutivo Federal.

Ya por la tarde, a las 16:00 horas se prevé una concentración de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) en el Hotel “FourPoint bySheratón” de Álvaro Obregón 38, colonia Roma, por la Asamblea general ordinaria, para tratar sobre la convocatoria a elecciones del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia para el periodo 2023-2027.

Mientras que a las 17:30 horas se registrará un mitin de Morena en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) de Avenida Ricardo Flores Magón 1, colonia Tlatelolco, donde se realizará la toma de protesta a los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación.

Ver más ⚠️📢 Te compartimos las movilizaciones sociales previstas para este día en la CDMX. #MovilidadCDMX #C5ConConfianza pic.twitter.com/18jwR9OYbq — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 10, 2023

En tanto que, durante el día se registrarán mítines del Grupo Artesanal Indígena Triqui en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución 1, colonia Centro, donde exigirán la reparación de daños, devolución de mercancía retirada durante operativos; así como espacios para la venta de sus productos.

Tlalpan

Además, a las 11:00 horas se prevé un mitin de Colectiva Feminista Separatista Transincluyente “El Legado de Medusa” en la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) No. 5 “José Vasconcelos” de Calz.del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda Coapa, donde llevará a cabo el evento “Tianguiza Estudiantil”, en protesta a la violencia económica y en apoyo a las mujeres disidentes.

Iztapalapa

Por otra parte, a las 12:00 horas se espera un mitin de Colectivo “La Lucha” en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente, de Avenida Canal de San Juan (Prol. Anillo Periférico), colonia Ejército Constitucionalista, donde realizará el evento político cultural “Mujeres en Lucha”, en el marco de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En tanto que a las 16:00 horas se prevé una concentración del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (SITTAUNAM) en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente de Avenida Canal de San Juan (Prol. Anillo Periférico), colonia Ejército Constitucionalista, donde realizará la asamblea general para tratar sobre el plan de acción a seguir, en contra del presunto fraude en la legitimización del contrato colectivo de trabajo.

Tláhuac

Además, a las 13:00 horas habrá concentración de Colectiva “Nahualas Feministas: Desde la Periferia” en la Casa Comunitaria Itzpapalotl “Mariposa de Obsidiana” de Callejón Amialtenco y Carlos Vidal, en la colonia Pueblo San Francisco Tlaltenco, por el Encuentro de mujeres “Carnaval de Lucha”, en defensa por el territorio y una vida digna y libre de violencia.

Álvaro Obregón

En tanto que a las 17:00 horas saldrá una marcha de habitantes del Predio La Angostura, en Avenida De las Torres 99, colonia Torres de Potrero, con rumbo a la la Fiscalía Territorial Álvaro Obregón, en Avenida Toluca 10, colonia Progreso Tizapán, para exigir la liberación de la líder de los habitantes del predio La Angostura, acusada por la presunta comisión de delitos medioambientales y contra el Fiscal de Investigación Territorial en la alcaldía Álvaro Obregón, por la falta de atención a sus denuncias por despojos y otros delitos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ésta tendrá como ruta Avenida De las Torres, Glaciar, Avenida Rómulo O’Farril y Avenida Toluca.

Durante el Día

Por otro lado, este jueves continuarán los mítines de 40 Días por la Vida afuera de diversas instalaciones de la Fundación Marie Stopes, en:

Atlixco 12, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc

Manzanillo 49, colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc

Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán.

También durante el día, vecinos de la Colonia Barrio del Niño Jesús se concentrarán en Avenida Miguel Ángel de Quevedo y Fernández Leal, en la colonia Barrio del Niño Jesús, alcaldía Coyoacán, para verificar que se cumpla el acuerdo con funcionarios de Sacmex, para el restablecimiento del suministro de agua potable por la red hidráulica.