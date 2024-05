Hoy 13 de mayo de 2024, la CDMX tendrá una marcha y 14 concentraciones

Foto: Cuartoscuro

Este lunes 13 de mayo de 2024 se esperan varias marchas y manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX). Para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, Unotv.com tiene para ti todos los detalles que necesitas saber.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas hoy?

Cuauhtémoc

Hoy a las 8:00 AM, la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) marchará desde la Comisión Federal de Electricidad (Edificio Rojo en Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez) hasta el Palacio Nacional, en solidaridad con Palestina y exigiendo el fin del genocidio en esa región. También demandan la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa, condonación de adeudos y el derecho humano a la electricidad.

Además, plantean resolver las demandas de la CNTE y el SME. La posible ruta incluye Av. Paseo de la Reforma, Av. Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas, Av. 5 de Mayo y la Plaza de la Constitución. ANUEE Barrios de Chimalhuacán y otras organizaciones sociales respaldan la marcha, y se espera la llegada de autobuses con más manifestantes y la adhesión de otras organizaciones.

¿En qué alcaldías de CDMX habrá concentraciones hoy?

Cuauhtémoc

Este lunes en la Cuauhtémoc habrá diversas concentraciones:

A las 8:00 AM, el grupo “La Nueva Cristiada” se reunirá en el Zócalo de la Ciudad de México para iniciar una “huelga de hambre” en protesta por presuntos ataques contra la iglesia y la imposición de un régimen político progresista y socialista en México. Se espera la participación de alrededor de 20 personas.

A las 9:00 AM, la “Resistencia Civil Pacífica (RCP) Ciudad de México” se congregará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México para respaldar al líder de la organización, acusado de atacar vías de comunicación. Se prevé la asistencia de unas 30 personas.

A las 10:00 AM, el “Movimiento de Pacientes Diagnosticados de Fibromialgia” se manifestará en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para solicitar la creación de una iniciativa de ley que atienda específicamente a pacientes con fibromialgia, considerando la enfermedad como crónico-degenerativa e invalidante. Se estima una participación de alrededor de 40 personas.

A las 11:00 AM, el “Frente Estudiantil Revolucionario” se reunirá en el Centro Cultural José Martí en solidaridad con alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan”, que marcharán por justicia tras incidentes recientes. Posteriormente, se dirigirán a la estación “Cuatro Caminos” y al plantel “Naucalpan”. Unos 60 estudiantes participarán en estas actividades.

A las 12:00 PM, el colectivo “La Plataforma 4:20” llevará a cabo un evento político cultural en el Monumento a la Madre, con mesas informativas para promover el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ+ y consumidores de cannabis. Unas 30 personas se espera que participen en este evento.

Azcapotzalco

El Colectivo Ideológico Anarquista CCH Azcapotzalco convoca a una concentración hoy a las 11:00 AM en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel “Azcapotzalco” (Av. Aquiles Serdán No. 2060, Col. Francisco Villa, Alc. Azcapotzalco).

La protesta es en solidaridad con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan”, quienes marcharán para exigir justicia por los incidentes del pasado 8 de mayo. Se realizarán actividades como la concentración de estudiantes a las 11:40 AM, seguida de un traslado a la estación “Tacuba” de la línea 2 del STCM para encontrarse con estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 8 “Miguel E. Schulz” a la 1:00 PM. Se estima una participación de alrededor de 80 personas, con el apoyo de la Colectiva Feminista “Hijas de Lilith Azcapo”.

Miguel Hidalgo

El grupo Siembra Cultura A.C. llevará a cabo una concentración a las 9:00 AM en la Explanada de la Estela de Luz (Lieja No. 270, Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo). La actividad incluirá una mesa lúdica y una protesta pacífica centrada en promover el uso responsable y la tolerancia hacia los consumidores de cannabis. Se espera la participación de alrededor de 50 personas en esta iniciativa.

Coyoacán

Hoy en la alcaldía Coyoacán habrá dos concentraciones:

A las 10:00 AM, el Frente Estudiantil Revolucionario se reunirá en el Parque “Los Bigotes” (Circuito Escolar y Circuito Mario de la Cueva s/n., Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán) en solidaridad con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan”. La actividad incluirá la concentración y elaboración de pancartas a las 10:00 AM, seguida de la salida rumbo al Centro Cultural José Martí a las 10:30 AM.

Durante el día, la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina llevará a cabo una protesta en dos ubicaciones: la Estación “Universidad” y la Estación “Copilco” de la línea 3 del STCM. Su demanda es en apoyo al campamento instalado cerca de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para pedir un alto al genocidio en Palestina. Se estima la participación de unas 100 personas, y se menciona la posibilidad de trasladarse en marcha hacia la Rectoría de Ciudad Universitaria, lo que podría afectar la vialidad en Av. Insurgentes Sur cerca del Estadio Olímpico Universitario.

Gustavo A. Madero

Este lunes en la alcaldía Gustavo A. Madero se llevarán a cabo dos concentraciones:

A las 10:30 AM, la Colectiva Feminista “Rosas Rebeldes” se reunirá en el exterior del Restaurante “Vips Plaza Eduardo Molina” (Calz. San Juan de Aragón No. 516, Col. D.M. Nacional, Alc. Gustavo A. Madero) en solidaridad con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan”. La actividad comenzará con la concentración de estudiantes a las 10:30 AM y se desplazarán hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan” a las 11:30 AM. Se espera la participación de alrededor de 80 personas, con el respaldo de la Colectiva Estudiantil LGBTIQ+ENP3 y el Colectivo Estudiantil Representativo (CER).

A las 11:00 AM, el Colectivo de Resistencia Estudiantil Vallejo se congregará en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel “Vallejo” (Av. 100 Metros y Av. Fortuna s/n., Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero) también en solidaridad con los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel “Naucalpan”. La concentración de estudiantes iniciará a las 11:45 AM, seguida del desplazamiento hacia el plantel “Naucalpan” a las 12:00 PM. Se estima la asistencia de unas 50 personas, respaldadas por la Asamblea Oficial Antiporril.

Tlalpan

A las 10:00 AM, Ciudadanos Organizados se concentrarán en el Instituto Nacional Electoral (INE) ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100, Col. Arenal Tepepan, Alc. Tlalpan. La protesta es en rechazo a la presunta censura contra el Presidente de México por parte del INE y para exigir el respeto a la democracia en las próximas elecciones del 2 de junio. Se espera la participación de alrededor de 40 personas en esta concentración.

Iztacalco

Esta noche, a las 7:00 PM, el Movimiento por la Equidad y Diversidad (M.E.D) se congregará en la Explanada de la Alcaldía Iztacalco (Av. Río Churubusco y Av. Té s/n., Col. Gabriel Ramos Millán, Alc. Iztacalco). La reunión tiene como objetivo la discusión de temas relacionados con la defensa de los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, y se espera la participación de alrededor de 30 personas en esta concentración.