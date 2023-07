Este 5 de julio de 2023 la CDMX tendrá tres rodadas y 16 mítines

Aunque no hay marchas planeadas, habrá tres rodadas en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este miércoles 5 de julio de 2023 se esperan varias marchas y manifestaciones a lo largo del día en la Ciudad de México (CDMX), para evitar que quedes atrapado en el tráfico y las aglomeraciones, Unotv.com tiene para ti todos los detalles que necesitas saber.

¿En qué partes de CDMX habrá marchas y manifestaciones hoy?

Cuauhtémoc

Con una agenda mucho más cargada que los días anteriores, este miércoles las movilizaciones iniciarán en Cuauhtémoc a las 10:00 horas con un mitin de activistas en defensa de los Derechos Humanos en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera, donde realizarán una “vigilia” para exigir el cierre de la prisión militar de alta seguridad de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo; así como que se compense a las víctimas que sufrieron tortura en el interior.

Después, a las 11:00 horas habrá concentración de Demanda Colectiva Maíz en el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos), ubicado en Medellín 33, colonia Roma Norte, donde realizará la conferencia de prensa “Una Década

Resistiendo a Monsanto: en Defensa de la Milpa y los Maíces Nativos Mexicanos”.

Mientras que a las 12:00 horas se espera una concentración de la Comisión de Trabajo de Jubilados en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Avenida Insurgentes Norte 98, colonia Tabacalera, donde tendrá la reunión informativa sobre la problemática de los jubilados y renta vitalicia.

Asimismo, a las 14:00 horas se registrará un mitin de la Sección IX Democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afuera del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), en Diagonal 20 de Noviembre 275, colonia Obrera, para exigir a las autoridades la anulación de los comicios del 14 de junio, en los que se eligió al comité seccional, por considerarlos fraudulentos.

Y por la tarde, a las 17:00 horas, se prevé una protesta del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la Secretaría de Gobernación (Segob) en Abraham González 48, colonia Juárez, donde sostendrán la sexta reunión de Seguimiento de la Comisión Especial de Búsqueda por el Caso de la Desaparición Forzada de dos luchadores sociales de

Oaxaca.

Además, a las 20:00 horas saldrá una rodada de Bikers Estado de México y Ciudad de México del Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera, con rumbo aún por definir.

En tanto que, durante el día, se registrarán mítines de Vanguardia Jubilados Ciudadela en la explanada de la Ciudadela, en el cruce de Avenida Balderas y Emilio Dondé, colonia Centro, donde tratarán los avances de las autoridades en su demanda de que no se aplique la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a las pensiones y jubilaciones.

Xochimilco

Por otra parte, a las 10:00 horas se prevé una concentración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) atrás de Pizzas Plaza, en Tierra y Libertad 72, colonia San Lorenzo la Cebada, por el “Ombudsmóvil, Moviéndonos por tus Derechos”, donde se brindará orientación e información sobre derechos humanos, así como asesoría y orientación jurídica.

Gustavo A. Madero

Mientras que, también a las 10:00 horas, se prevé una concentración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en el mercado San Felipe de Jesús, de Avenida Dolores Hidalgo 205, colonia San Felipe de Jesús, por el “Ombudsmóvil, Moviéndonos por tus Derechos”, donde se brindará orientación e información sobre derechos humanos, así como asesoría y orientación jurídica.

Coyoacán

Asimismo, a las 10:00 horas se registrará una concentración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en el mercado El Verde, de Dolores Guerrero y Rosario Castellanos, colonia Unidad Habitacional CTM Culhuacán VIII, por el “Ombudsmóvil, Moviéndonos por tus Derechos”, donde se brindará orientación e información sobre derechos humanos, así como asesoría y orientación jurídica.

Ver más 📷#ENTÉRATE | Para hoy, 5 de julio 2023, estas son las movilizaciones sociales previstas en la Ciudad de México.#C5ConConfianza #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JwJ9HmwUMt — C5 CDMX (@C5_CDMX) July 5, 2023

Mientras que a las 13:00 horas habrá mitin del Sindicato Nacional de Operadores del Servicio Público Federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), en Calzada de las Bombas 1, colonia Culhuacán CTM VII, por la reunión con autoridades de la Guardia Nacional, y de la secretaría, en relación con las dimensiones y el peso de las carreteras federales, los cobros excesivos de las grúas y las infracciones mal fundamentadas por parte de GN; así como el

secuestro a los operadores y el robo a autotransportes de carga.

Benito Juárez

Por otro lado, a las 10:00 horas se espera un mitin en la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México (CAPTRALIR), ubicada en Castilla 186, colonia Álamos, donde se reunirán con autoridades de la Caja de Previsión, sobre el desacuerdo con la reforma del reglamento sobre el otorgamiento de las pensiones para los trabajadores.

A la misma hora, las 10:00, se registrará concentración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en el parque Pombo de Calle 7 y Avenida Tres, colonia San Pedro de los Pinos, por el “Ombudsmóvil, Moviéndonos por tus Derechos”, donde se brindará orientación e información sobre derechos humanos, así como asesoría y orientación jurídica.

Mientras que a las 11:00 horas se prevé una concentración del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la Casa de la Solidaridad de Patricio Sanz 449, colonia Del Valle Norte, por la conferencia “Chiapas es México: Alto a la

Guerra contra las Comunidades Zapatistas”, para informar y denunciar las particularidades de los ataques perpetrados contra las comunidades zapatistas Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, pertenecientes al Caracol 10.

Miguel Hidalgo

Además, a las 10:00 horas se registrará una concentración del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) en la sede del Sistema Naciones Unidas México, ubicada en Montes Urales 440, colonia Lomas de Chapultepec, por el conversatorio “Hacia la Implementación de la Justicia Restaurativa en los Centros Laborales para la Eliminación de la Discriminación’’, para crear un espacio de diálogo e intercambio de experiencias que permitan determinar posibles estrategias para el abordaje

y resolución de casos de discriminación en los centros de trabajo, basadas en los principios de justicia restaurativa.

Ya por la tarde, a las 17:00 horas habrá mitin del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el parque Salesiano de Colegio Salesiano y Laguna del Carmen, colonia Anáhuac 1º. Sección, donde dará a conocer la plataforma política de uno de los aspirantes rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Álvaro Obregón

Mientras que a las 11:00 horas se prevé un mitin del Observatorio Memoria y Libertad en la sede “Héctor Fix Zamudio” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Blvd. Adolfo López Mateos 1922, colonia Tlacopac, donde realizará la conferencia de prensa “La CNDH No me Cuida, Me Castiga y Encarcela”, en la que dialogarán con víctimas que han sufrido persecución política, hostigamiento y criminalización.

Iztacalco

Por la noche, a las 20:00 y 21:00 horas saldrá una rodada de Bikers Estado de México y Ciudad de México del Metro Iztacalco de la Línea 8, en Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso y Canal de Tezontle, colonia Los Picos de Iztacalco, así como de la Puerta 8 del Foro Sol, en Eje 3 Sur Añil, colonia Granjas México, con rumbo aún por definir.

Iztapalapa

En tanto que a las 21:30 horas saldrá una rodada de Bikers Estado de México y Ciudad de México, de Avenida Guelatao s/n, colonia Juan Escutia, con rumbo aún por definir.