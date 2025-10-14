Muere el abogado David Cohen tras ser baleado en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Fiscalía detiene a sospechoso por homicidio de David Cohen. Foto: Cuartoscuro

El abogado David Cohen Sacal, conocido por su participación en casos jurídicos de alto perfil, murió la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, luego de haber sido atacado a balazos afuera del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX), en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte médico, David Cohen fue ingresado al área de terapia intensiva del Hospital Ángeles, donde permaneció algunas horas tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Sin embargo, las 00:02 horas, el médico Diego Villarreal confirmó su fallecimiento por herida de arma de fuego, informó en sus redes sociales el periodista Carlos Jiménez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Ataque al abogado David Cohen en la Ciudad Judicial

El ataque ocurrió la tarde del lunes 13 de octubre, en las inmediaciones de la Ciudad Judicial, ubicada sobre la calle Niños Héroes. Testigos refieren que el abogado fue agredido al salir del edificio, donde minutos antes habría concluido una diligencia.

De inmediato, servicios de emergencia y personal de seguridad acudieron al lugar, mientras elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) acordonaron la zona y recabaron indicios balísticos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

“Fue una agresión directa”, indicó un agente investigador al confirmar que la víctima fue trasladada aún con vida a un hospital privado, donde posteriormente se confirmó su deceso.

Detienen a presunto responsable del homicidio de David Cohen

Horas después del ataque, la Fiscalía de Justicia capitalina informó sobre la detención de un hombre identificado como Héctor “N”, señalado como probable responsable del homicidio del abogado David Cohen.

El presunto agresor fue asegurado por un policía de investigación (PDI) y puesto a disposición del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio doloso con arma de fuego.

“La detención fue posible gracias a la intervención inmediata de personal de la Policía de Investigación”, detalló la FGJCDMX en un comunicado preliminar.

Trayectoria del abogado David Cohen Sacal

David Cohen Sacal, de aproximadamente 45 años, fue reconocido en el ámbito jurídico nacional por su participación en procesos legales de gran impacto.

Entre los casos más notorios en los que intervino se encuentra su papel como defensor de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El fallecimiento de Cohen generó reacciones en el medio judicial, donde colegas y litigantes destacaron su experiencia y larga trayectoria en el derecho penal.