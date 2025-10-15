Muere menor por cardiopatía en secundaria de Iztapalapa

GENERANDO AUDIO...

El menor se desvaneció al interior del plantel. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un menor de edad murió la mañana de este miércoles en una secundaria ubicada en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Autoridades capitalinas informaron que su fallecimiento se debió a una cardiopatía, además de que ya se había establecido contacto con sus familiares.

¿Qué se sabe de la muerte del menor por una cardiopatía en Iztapalapa?

Fue un estudiante de 14 años quien falleció al interior del plantel ubicado en la calle Francisco Sarabia, en el pueblo de Santa Martha Acatitla.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX acudió al lugar luego de recibir el reporte sobre un menor que había perdido el conocimiento dentro de la escuela.

La corporación capitalina informó a través de su cuenta oficial de X que el estudiante murió debido a una cardiopatía, aunque no reveló más detalles.

Autoridades brindan apoyo a la familia

La dependencia capitalina informó que avisó al agente del Ministerio Público, quien contactó a la madre del menor y las autoridades del plantel para los trámites correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Trasciende que el resto de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 70 “Esteban Baca Calderón” fueron desalojados tras la muerte del menor al interior del plantel.

Asimismo, padres de familia acudieron a la escuela para recoger a sus hijos y llevarlos a casa, mientras las investigaciones continúan.