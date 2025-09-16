GENERANDO AUDIO...

Explosión en Puente de la Concordia Iztapalapa

El director del ISSSTE, Martí Batres, informó que la madrugada de este martes falleció un paciente lesionado en el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. La persona fue atendida en el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza”, donde perdió la vida tras presentar falla orgánica múltiple.

Informo que lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia, Iztapalapa.



El paciente, quien fue atendido en el Hospital Regional del @ISSSTE_mx “Gral. Ignacio Zaragoza", falleció luego de presentar falla orgánica… — Martí Batres (@martibatres) September 16, 2025

Con este deceso se suma una víctima más al saldo del siniestro, lo que representaría la muerte número 16, aunque aún todavía no aparece en el reporte oficial de la Secretaría de Salud local.

Fallece paciente atendido en hospital del ISSSTE

El ISSSTE expresó sus condolencias a la familia del paciente y aseguró que mantiene contacto directo con ellos. La institución detalló que el fallecimiento se produjo durante la madrugada, como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.

Hasta el último corte difundido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, correspondiente a las 22:00 horas del 15 de septiembre, el balance del accidente era de:

37 personas hospitalizadas

31 dadas de alta

15 fallecimientos

Actualización del saldo en Iztapalapa

Con esta nueva víctima reportada por el ISSSTE, la cifra de personas fallecidas por el accidente en el Puente de la Concordia aumentaría, aunque todavía no se ha reflejado en los datos oficiales de la dependencia capitalina.

Las autoridades de salud de la Ciudad de México informarán en las próximas horas el nuevo balance del caso.