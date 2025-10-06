mueren-dos-motociclistas-atropellados-por-una-pipa-en-tlalpan

GENERANDO AUDIO...

Una pipa en Tlalpan atropelló a dos motociclistas. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la carretera libre México-Cuernavaca, en la colonia Chimalcoyoc, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), una pareja de motociclistas perdió la vida tras ser atropellada por una pipa que transportaba agua. El chofer fue detenido.

¿Qué se sabe del accidente en la México-Cuernavaca en la alcaldía Tlalpan?

El hecho ocurrió sobre la Carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura de la calle Clavel Norte, donde los uniformados fueron alertados vía radio sobre un accidente vehicular. Al llegar al sitio, encontraron a un hombre debajo del vehículo de carga junto a una motocicleta, y a unos metros, el cuerpo de una mujer sobre el pavimento, indicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al conductor de una pipa de agua potable que presuntamente atropelló y causó la muerte de dos personas en la colonia Chimalcoyoc, alcaldía Tlalpan.

Los policías acordonaron la zona y solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

El conductor de la pipa fue asegurado en el lugar y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y deslindará responsabilidades.

Vecinos de la zona indicaron que los accidentes son frecuentes, pues, los vehículos pesados circulan a gran velocidad

La pipa contaba con logos de la alcaldía, por ello, la demarcación indicó que la unidad “opera bajo un esquema de prestación de servicios y arrendamiento externo”.