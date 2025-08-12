Mueren mujer y niña por balas perdidas en la alcaldía Coyoacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Una mujer y una niña murieron tras ser alcanzadas por balas perdidas, luego de que dos hombres atacaran con armas de fuego a otro individuo en Coyoacán, al sur de Ciudad de México (CDMX), informaron autoridades.

El blanco de este ataque resultó lesionado, detalló un reporte de la Secretaría de Seguridad de la CDMX.

Según testimonios recabados por las autoridades y retomados por la agencia AFP, dos hombres que viajaban en una motocicleta atacaron directamente a otro que se encontraba en la calle.

“Una mujer (…) fue alcanzada por un proyectil, lo que provocó que perdiera la vida”, señaló el reporte policial, que confirmó además la muerte por herida de bala de una menor que estaba en la zona.

Los hechos se registraron en un barrio popular de la alcaldía de Coyoacán, donde según reportes policiales actúan bandas delictivas dedicadas a la venta de droga al menudeo.

Más de 480.000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.

Aunque hay presencia de bandas ligadas a los grandes carteles, la capital, salvo algunos ataques e incidentes, ha conseguido mantenerse al margen de la violencia que golpea a otras regiones del país.