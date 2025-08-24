GENERANDO AUDIO...

Una mujer cayó en un megasocavón de 6 metros ubicado en el andador de la Avenida Talismán, frente al número 4012, entre Eduardo Molina y Norte 80-A, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para brindarle atención inmediata y posteriormente la trasladaron al Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas.

Causas del megasocavón

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la oquedad, que mide 6 metros de largo, 4 de ancho y 6 de profundidad, se originó por una fuga de aguas residuales en un colector de 1.52 metros de diámetro, la cual fue provocada por el reblandecimiento del terreno tras las intensas lluvias registradas en la ciudad.

Seguimiento y atención

La dependencia informó que dará seguimiento a la atención médica que requiera la mujer afectada.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar afectaciones a la red hidrológica a través de la *Línea H2O 426, disponible las 24 horas del día.

¿Cuántos socavones se han formado en CDMX y por qué se originan?

En CDMX, se forman socavones por saturación en el drenaje.

Durante la presentación del Plan Integral de Mantenimiento a la Carpeta Asfáltica, José Mario Esparza Hernández, titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), expuso que los socavones se forman debido a la saturación de los colectores de drenaje, aunado a que el peso y la presión del agua generan fisuras en la infraestructura, lo que provoca la formación de cavernas subterráneas bajo el asfalto.

De los socavones en vías primarias, 23 ya fueron atendidos por Segiagua, siete se encuentran en proceso de atención y siete son intervenidos por la Dirección de Operaciones.

En el caso de las vías secundarias —responsabilidad de las alcaldías—, la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, instruyó a la Secretaría del Agua a brindar apoyo. Así, 108 socavones han sido resueltos y seis continúan en proceso de atención, expuso el funcionario.

¿Cuántos socavones se formaron en 2024?

En un comparativo con el año pasado se registraron 39 socavones en vías primarias. En vías secundarias, se reportaron 91 casos, mientras que en el presente año ya suman 116.

Las lluvias son un factor para la formación de los socavones en la Ciudad de México

