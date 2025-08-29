GENERANDO AUDIO...

Un auto abandonado en CDMX puede costarle a su dueño una multa de hasta 2 mil 171 pesos, además de los gastos de arrastre y corralón, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Según el artículo 35, un vehículo se considera abandonado cuando:

No se mueve por más de 15 días o acumula basura, malos olores o fauna nociva

o acumula basura, malos olores o fauna nociva Está en condiciones que impiden circular

Participó en un choque y no cuenta con el permiso correspondiente

El castigo es de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que en 2025 equivale a multas de entre mil 85 pesos y 2 mil 171 pesos.

Procedimiento antes de la multa

La alcaldía o agentes de tránsito colocan primero un aviso en el coche para que el dueño lo retire en un plazo de tres días hábiles.

Si no lo hace, el vehículo es remitido al corralón y se aplica la multa, con el costo de grúa y almacenamiento a cargo del propietario.

Cómo reportar un auto abandonado en CDMX

Los vecinos pueden pedir el retiro de un auto en abandono directamente a su alcaldía, presentando estos datos:

Nombre y domicilio del solicitante

Teléfono o correo de contacto

Placas, modelo, color y marca del vehículo

Ubicación exacta con referencias

Fotos o video que muestren la obstrucción (opcional, pero recomendado)

El trámite es gratuito y puede tardar hasta 15 días hábiles en concretarse. La medida busca liberar espacio en calles y evitar que los autos en desuso se conviertan en focos de infección o inseguridad.

