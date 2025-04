GENERANDO AUDIO...

¿Eres automovilista y sueles detenerte más allá del paso peatonal? Podrías estar cometiendo una infracción sin saberlo. En la Ciudad de México, invadir el espacio exclusivo de espera para motociclistas —esa zona claramente delimitada antes del cruce peatonal en las principales avenidas— es motivo de sanción.

Este espacio especial permite a los motociclistas colocarse en una posición adelantada durante la espera del semáforo, para así ser más visibles por los demás conductores. Sin embargo, su respeto es constantemente ignorado por los automovilistas.

Más de 139 mil infracciones en 2024 por invadir espacio de motociclistas

Durante lo que va del 2024, un total de 139 mil 449 automovilistas han sido infraccionados en la capital por invadir el espacio de espera destinado a ciclistas y motociclistas.

La falta no es menor: puede implicar sanciones que van desde 20, 25 hasta 30 unidades de medida actualizada (UMA), es decir, multas de $2,260, $2,825 y hasta $3,390 pesos, respectivamente.

“Te podría decir que casi siempre hay automovilistas obstruyendo el paso de las motocicletas, ya sea aquí, en cualquier lado de la ciudad”, comenta un motociclista entrevistado en calles de la CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) también reconoce este problema.

“Si te das cuenta que los conductores se meten y estorban lo que es el paso de motociclistas, es la falta de cultura que tiene”, señala un oficial de la dependencia capitalina.

A pesar de ello, la norma es ampliamente desconocida, especialmente entre conductores del transporte público.

“Casi nadie lo respeta, nosotros nos quedamos aquí atrás y se te meten ahí están las motos”, declara un chofer del transporte capitalino.

Incluso quienes están al tanto de la regla, muchas veces la incumplen.

“Si me frenaba de golpe, me pegaba el de atrás, por eso me paré antes de la cebra”, argumenta Víctor Herrera, automovilista de la CDMX.

Motociclistas también son señalados

No sólo los automovilistas son objeto de críticas. Algunos conductores señalan que los propios motociclistas tampoco respetan el espacio exclusivo que se les ha otorgado.

“Si analizas, ni ellos lo respetan, o sea, porque ellos salen de la nada y se ponen hasta enfrente. Dime dónde el automovilista tiene ese privilegio, que ellos se meten donde quieran, sin nadie que lo sancione. Los motociclistas son una plaga, y no por el hecho de la moto, sino los que la traen, no tienen ninguna educación”, sostiene Francisco Jiménez, automovilista de la capital.