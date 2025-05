Ejército desaloja concierto en CDMX; esto dicen autoridades

GENERANDO AUDIO...

Multiforo Alicia. Foto: Cuartoscuro

La noche del viernes, durante un concierto de Fermín Muguruza, el Multiforo Alicia fue desalojado. En el operativo habrían participado elementos de la Guardia Nacional, lo que desató polémica e indignación.

¿Qué pasó en el Multiforo Alicia?

A través de un video, Ignacio Pineda, uno de los directivos del Multiforo Alicia, reveló mediante un video lo que paso durante el concierto de Fermín Muguruza.

“Veo que llega un convoy con muchas unidades de la Guardia Nacional, sorprendente ese despliegue policiaco, junto con la policía… Nos rodean con toda la Guardia Nacional. Nos dicen que nadie sale, que entra. Me dijo que parara el concierto y que iba a ingresar. Le dije que no porque iba a ocasionar algo de violencia con los asistentes”, explicó Pineda.

De acuerdo con Pineda, consideró que el arribo de los elementos de seguridad se trataba de un acto de provocación.

“Todos entendimos que era un acto de provocación para crear un acto de violencia. Se sale todo el público, a los tantos minutos se va toda la Guardia Nacional por indicación del jefe de la unidad de la policía de La Santa María… lo que creemos como Alicia es que fue acto de provocación, querían detenidos, querían violencia, querían llevarse gente, querían la nota roja”

Autoridades condenan operativo en el Multiforo Alicia

Tras la cancelación del concierto de Fermín Muguruza en el Multiforo Alicia, las autoridades tanto de la Ciudad de México como de la alcaldía Cuauhtémoc recriminaron el operativo y se deslindaron del mismo, prometiendo investigación y sanciones.

A través de un comunicado, la alcandía encabezada por Alessandra Rojo de la Vega, negó haber participado en el operativo federal y policiaco y reiteró su respaldo a la libertad de expresión y a los espacios culturales independientes.

“La Alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún inspector ni participé en ese operativo… Soy una firme defensora de la libertad de expresión. Tengo la convicción de que la cultura y el acceso a la cultura son derechos que deben respetarse en todas sus manifestaciones. Lamento que las expresiones del artista hayan sido censuradas”, señaló Rojo de la Vega.

Por su parte, en un mensaje oficial, la jefa Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que no avala las acciones que derivaron en la cancelación del concierto e informó que instruyó al secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, a investigar y sancionar a los responsables.

Separan a mandos tras operativo en el Multiforo Alicia

Horas después de lamentar los hechos anunciar una investigación, Clara Brugada Molina confirmó que “los mandos responsables del sector han sido relevados de su cargo y las investigaciones continúan”.

Multiforo Alicia exige respeto

En su mensaje, Ignacio Pineda exigió que se esclarezca el operativo al Multiforo Alicia que causó indignación en la población.

“Queremos que se esclarezca. Solicitamos que se esclarezca. La cultura no es un lujo, la cultura es un derecho. Respeto a los derechos culturales de esta ciudad. No a la provocación, que se esclarezca este hecho”