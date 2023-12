Ni el frío los detiene: Corredores siguen ejercitándose de madrugada en la CDMX

Son las cinco y media de la mañana y el termómetro marca cinco grados, pero en los pasos y en los pensamientos de Mari no existe el frío: “Desde los 40 años, nunca he dejado de venir, llueve o truene, yo estoy aquí”, destaca la corredora.

“Como siempre, nada más me pongo mi ropa térmica más calientita y vámonos, me levanto a las cuatro de la mañana para tomar mi camión y venirme”, narra María desde la oscuridad del Circuito Gandhi.

Desde el mismo circuito, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), el cuerpo de otra corredora, Nadia, expide vapor. A ella, el invierno tampoco la detiene.

“Abrigarnos bien, para mí es lo importante, cubrir la parte superior de mi cuerpo, ahorita, ocupar mallas, ocupar calcetas largas, sudadera, guantes, cubrir a veces boca, nariz y orejas, que es lo principal”, señala Nadia, quien es enfermera.

Mientras la mañana avanza en la Ciudad de México, el clima recrudece. El termómetro marca cuatro grados centígrados, sin embargo, el frío no vence a los corredores.

“Sí, se está sintiendo más frío, pero nada más es cosa de adaptación. Cuando está empezando a salir el sol, es cuando ya se siente, es cuando empiezan a bajar las temperaturas, como a eso de las siete de la mañana más o menos”, destaca Christian, contador público y otro de los corredores.

Los corredores aseguran que entrenar bajo estas condiciones es saludable.

“Siempre les he dicho que no le tengan miedo a las bajas temperaturas, al contrario, con una buena alimentación, con sus buenas vitaminas, hay que reforzar el sistema inmune y el ejercicio, creo que es uno de ellos, ese te fortalece muchísimo”, señala Rubén Miranda, quien es oficinista.

Con el amanecer, el termómetro toca fondo, pero las y los corredores, como Jocelyn, saben cómo ganarle la batalla a las bajas temperaturas.

“Tomo vitaminas, vitamina C, cuando termino de correr, yo sudo muchísimo, siempre traigo un cambio de ropa. Tomo en estas temporadas muchos caldos, cosas calientitas, entonces todas esas estrategias o formas que yo busco creo que me han ayudado a que no me enferme”, sostiene Jocelyn Villegas, quien es maestra de Educación Física.