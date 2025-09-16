GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa.

La nieta de Alicia Matías Teodoro, conocida como la “abuelita heroína”, ingresó al quirófano para un procedimiento médico en un hospital en Texas, Estados Unidos, presentando hasta el momento un estado de salud crítico estable.

La Fundación Michou y Mau agregó que durante la valoración integral de la menor Jazlyn Azulet, se decidió que áreas requerirán injertos.

También se evaluó el estado de la vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la intubación. “Seguiremos atentos al avance de Jazlyn”, señaló la organización destinada a la asistencia y prevención de niños mexicanos con quemaduras severas.

Trasladan a nieta de “abuelita heroína” a EE. UU. para su atención

La Fundación Michou y Mau informó este lunes 15 de septiembre Jazlyn Azulet, nieta de Alicia Matías Teodoro, sería trasladada al Shriners Hospital for Children, en Galveston Texas, para su atención.

Esto, después que desde el sábado 13 de septiembre, la organización destacó que estaba a disposición de las autoridades para trasladar a las víctimas menores de edad del Puente de la Concordia, que cumplan con los criterios, para ser atendidos en ese centro médico en Estados Unidos.

El mismo lunes, la menor de 2 años arribó al Shriners Hospital for Children para ser atendida por los especialistas.