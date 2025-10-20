GENERANDO AUDIO...

Nicole, de 12 años, fue golpeada en una secundaria en Tláhuac. Foto: Cuartoscuro

Una estudiante de 12 años, identificada como Nicole, fue hospitalizada luego de ser víctima de una agresión física por bullying dentro de su secundaria, ubicada en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con las declaraciones públicas de la familia de la menor, la agresión se registró el lunes 13 de octubre dentro del plantel Alfonso Caso Andrade 324, donde un grupo de alumnas y presuntos familiares de éstas la golpearon hasta causarle lesiones que requirieron atención médica inmediata.

Familiares de las agresoras habrían participado en la golpiza

La madre de Nicole denunció públicamente que los ataques ocurrieron dos veces un mismo día sin que autoridades escolares intervinieran; la segunda, incluso, cuando las puertas del plantel ya estaban cerradas.

Según el testimonio de la víctima, alumnas de segundo y tercer grado iniciaron la agresión, pero posteriormente habrían intervenido dos mujeres adultas, madre y tía de una de las jóvenes, quienes también la habrían golpeado.

La menor relató que las agresoras portaba una navaja tipo cutter y que tras amenazarla con esta arma la despojaron de su celular, dinero y credencial escolar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

El motivo: burlas por su uniforme y tenis nuevos

Los familiares de Nicole han declarado que el ataque habría sido porque Nicole llevaba tenis y uniforme nuevos que, según las agresoras, no eran originales, sino adquiridos en Tepito, lo que provocó burlas entre sus compañeras antes de golpearla.

Hasta el momento, las autoridades escolares no han emitido un posicionamiento oficial, mientras la familia exige una investigación formal y la intervención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).