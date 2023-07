Un niño de primaria interrumpió una reunión de Zoom para denunciar a su maestra por agresiones verbales y psicológicas. Presuntamente, el video fue tomado de una sesión de Gobernación de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida en el video, el menor es estudiante de la primaria “Gertrudis Bocanegra”, ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El clip fue compartido en TikTok por Dailén RM (@dailenofficial) y ha causado indignación entre los usuarios de esta red social.

Durante la reunión de Zoom, un niño pide la palabra para leer “algo rápido sobre los derechos humanos”. El moderador de la videoconferencia le cede la palabra y hasta sonríe, sorprendido por la iniciativa del joven estudiante.

El rostro de todos los adultos cambiaría drásticamente después de escuchar el mensaje del menor de edad.

“Hoy se cumplen tres meses en los que yo no he podido tener acceso a la educación. Mi maestra Gabriela Guzmán Medina en más de una ocasión me agredió verbal y psicológicamente”.

Menciona el niño en el video