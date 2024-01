No cae ni gota de agua en colonias de Azcapotzalco

Por las tuberías no sale una sola gota de agua. Es parte de la crisis que viven habitantes de colonias de Azcapotzalco, en la Ciudad de México.



A pesar de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México asegura que activa el suministro por las mañanas, en la colonia Reynosa Tamaulipas, los vecinos cuentan que no han tenido servicio en meses.



Los afectados acuden a un tinaco con capacidad de 10 mil litros en la vía pública que se llena cada tres días con pipas de la demarcación.



En esta ocasión, Doña Mercedes sólo consigue 10 litros, le es difícil cargar más y llevarla hasta su casa.

“Para el baño, yo quisiera tener agua para lavar los trastes ya de perdida, ahora sí que con un trapito se limpian” Mercedes Piña | Vecina, Azcapotzalco



Otros tienen más fuerza, cargan y arrastran cubetas como Rocío, quien está consciente que deben reciclar.

“Nosotros aquí hacemos milagros con el agua, por decir enjuagamos la ropa y esa misma agua la ocupamos para el baño, igual la de los trastes, prácticamente toda el agua la reciclamos porque ya tenemos como dos meses que no tenemos agua”. Rocío | Vecina, Azcapotzalc



Visitamos más zonas afectadas, en la colonia San Rafael, donde también padecen de agua, donde incluso estos grandes tinacos que se colocaron por la emergencia se encuentran vacíos.



Asunción Hernández espera sin éxito la llegada de una pipa.

“Está muy difícil porque la escasez de agua está en todas partes, dicen que el Sistema Cutzamala se están secando los pozos” Asunción Hernández | Vecino, Azcapotzalco



Y en colonias como San Antonio y San Miguel Amantla los tinacos emergentes no se pueden rellenar aunque llegue la pipa.

“Desgraciadamente se roban las válvulas y desgraciadamente ya no nos pueden abastecer agua, aunque queramos agua, no hay. Yo tengo que traer mis garrafones hasta el registro”. Ilario Matías | Locatario, Azcapotzalco



Mientras, en las garzas donde se llenan camiones contenedores no se dan abasto para llevar el líquido a zonas donde pozos, cisternas y tuberías se han secado por la reducción de los niveles en el Sistema Cutzamala.