Jazmín y José Luis buscaron inscribirse a una carrera de 30 kilómetros en la Ciudad de México, pero los números se agotaron y fueron estafados.

La pareja de deportistas contó lo que les ocurrió para que no le pase a más atletas que buscan un lugar en las carreras más solicitadas.

En Facebook, Jazmín se encontró con quien, supuestamente, le podría conseguir números para la carrera.

“… Buscarlo por Facebook. Hago mi publicación que estoy buscando tal folio para tal carrera y el primer comentario que recibí fue con un signo de pesos de 600 pesos de que estaba disponible”. Jazmín Morales, corredora.

Jazmín le respondió a un hombre que anunciaba dos números para la carrera con chip, así como un kit con playera y derecho a recibir la medalla al terminar la carrera.

Aunque para apartar los números ponía condiciones.

“Esta persona me responde que sí estaba disponible. Yo le puse “ok”, pero yo quiero que sea pago contra entrega. Y me dijo que no, que no se podía”. Jazmín Morales, corredora.

Ante las ganas de participar, Jazmín y José Luis aceptaron el trato y depositaron 200 pesos por cada número.

Con el dinero en su cuenta, el vendedor los bloqueó.

Fraude con números para carreras

UnoTV.com navegó en páginas de runners y se encontró con que las ofertas de números de carreras con alta demanda se ven fácilmente.

Los vendedores aseguran que cuentan con los últimos folios, que se trata de un negocio serio.

Que sólo entregan un día antes del evento, porque no son de la Ciudad de México y por eso piden un adelanto.

Nos hicimos pasar como alguien que no tenía número e inmediatamente, por whatsaap, enviaron el número de cuenta y pidieron el pago.

Al ver que no les depositamos intentaron borrar las evidencias.

Días después encontramos sus nombres, esta vez en un perfil de denuncias.

Un día antes de la carrera, José Luis y Jazmín se plantaron en la entrada del sitio donde entregaron los kits de la carrera.

“En este momento estamos aquí en la entrada esperando a que nos vaya bien y que encontremos alguien que nos pueda vender su número”. José Luis Martínez, corredor.

Contactaron a un corredor que no podía acudir por una lesión, pero aún faltaba el número de Jazmín.

Mientras hacían fila, sucedió algo inesperado.

“Justo como vieron la cartulina, dos señores pasaron, mencionaron que, si estábamos buscando número, les dijimos que sí”. Jazmín Morales, corredora.

Les regalaron su boleto porque su prima no pudo acudir a la carrera y solo habían ido a recoger la playera, sin embargo, no todos corren con la misma suerte y se recomienda tener precaución para no caer en fraudes como les ocurrió a ellos.