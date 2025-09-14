GENERANDO AUDIO...

Hoy No Circula, lunes 15 de septiembre 2025. Foto: UnoTV

El Hoy No Circula de este lunes 15 de septiembre de 2025 aplica para vehículos con engomado AMARILLO , terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y está operativo los seis días de la semana con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y disminuir la contaminación.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no está permitida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

