No circulan este lunes vehículos con placas terminación 5 y 6

| 15:19 | Mario Alberto Ostos Chávez | Uno TV
Hoy No Circula, lunes 15 de septiembre 2025.
Hoy No Circula, lunes 22 de septiembre 2025. Foto: UnoTV

El Hoy No Circula de este lunes 22 de septiembre de 2025 aplica para vehículos con engomado AMARILLO, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y está operativo los seis días de la semana con el propósito de salvaguardar el medio ambiente y disminuir la contaminación.

[ANTES DE RITE, LEE: Autos que deben verificar en CDMX y Edomex durante septiembre 2025]

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en los siguientes municipios de Edomex:

  1. Atizapán de Zaragoza
  2. Coacalco de Berriozábal
  3. Cuautitlán
  4. Cuautitlán Izcalli
  5. Chalco
  6. Chicoloapan
  7. Chimalhuacán
  8. Ecatepec de Morelos
  9. Huixquilucan
  10. Ixtapaluca
  11. La Paz
  12. Naucalpan de Juárez
  13. Nezahualcóyotl
  14. Nicolás Romero
  15. Tecámac
  16. Tlalnepantla de Baz
  17. Tultitlán
  18. Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

  1. Almoloya de Juárez
  2. Calimaya
  3. Capultepec
  4. Lerma
  5. Metepec
  6. Mexicaltzingo
  7. Ocoyoacac
  8. Otzolotepec
  9. Rayón
  10. San Antonio la Isla
  11. San Mateo Atenco
  12. Temoaya
  13. Tenango del Valle
  14. Toluca
  15. Xonacatlán
  16. Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

  1. Almoloya del Río
  2. Atizapán
  3. Capulhuac
  4. Texcalyacac
  5. Tianguistenco
  6. Xalatlaco

[ANTES DE RITE, LEE: ¿Cómo puedes reportar un bache en CDMX en menos de tres minutos?]

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu carro:

  • Tenga holograma doble cero o cero
  • Sea eléctrico o híbrido
  • Dispongas de placa de personas con capacidades diferentes
  • Sea de servicio de emergencia o funerarios
  • Por supuesto, el programa tampoco aplica al transporte público

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil determinan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no está permitida la circulación de los coches con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. En cambio, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no podrán circular ningún sábado.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

México gana dos platas en Tokio 2025 con Alegna González y Uziel Muñoz

Deportes

México gana dos platas en Tokio 2025 con Alegna González y Uziel Muñoz

Presidente de Colombia pide a Sheinbaum apoyo para localizar a cantante colombiano desaparecido en México

Internacional

Presidente de Colombia pide a Sheinbaum apoyo para localizar a cantante colombiano desaparecido en México

Lesiones de médula espinal podrían tratarse con impresión 3D y células madre

Ciencia y Tecnología

Lesiones de médula espinal podrían tratarse con impresión 3D y células madre

IMSS alerta por falso mensaje donde solicitan depósitos para obtener pensión

Pensiones

IMSS alerta por falso mensaje donde solicitan depósitos para obtener pensión

Etiquetas: , , , ,