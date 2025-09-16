GENERANDO AUDIO...

Hoy No Circula.

Hoy No Circula para este miércoles 17 de septiembre de 2025, aplica para vehículos con engomado rojo , terminación de placa 3 y 4, entre las 5:00 y las 22:00 horas. El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y se aplica los seis días de la semana con la idea de cuidar el medio ambiente y reducir emisiones contaminantes.

¿En qué municipios del Estado de México se aplica también el Hoy No Circula?

Actualmente, el programa funciona en las siguientes zonas de Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez Calimaya Capultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec Rayón San Antonio la Isla San Mateo Atenco Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Qué autos no tienen que cumplir el programa?

El programa Hoy No Circula no aplica a todos los automóviles por igual. Existen algunas excepciones de las que podrás beneficiarte, siempre y cuando, tu vehículo:

Tenga holograma doble cero o cero

Sea eléctrico o híbrido

Dispongas de placa de discapacitados

Sea de servicio de emergencia o funerarios

Por supuesto, el programa tampoco afecta al transporte público.

Especial Hoy No Circula Sabatino

El programa Hoy No Circula está vigente de lunes a viernes, pero tiene una condición especial los sábados. La aplicación de esta limitación vehicular, mayormente conocida como Hoy No Circula Sabatino, es distinta a la utilizada durante el resto de la semana. El holograma y el número de placa de un automóvil condicionan si puede circular los sábados en el Valle de México.

En concreto, el primer y tercer sábado de cada mes no se permite la circulación de los autos con holograma 1 y matrícula impar. Los segundos y cuartos sábados de cada mes, no pueden circular los coches con holograma 1 y el último dígito de la matrícula en par. Mientras tanto, sin dependencia del color del engomado o de la terminación de la matrícula, los coches con holograma 2, así como los coches extranjeros, no pueden circular ningún sábado.

En el caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extenderá a los automóviles con holograma 2, a los coches extranjeros y a los vehículos con permiso ese día. El resto de los autos, incluso los que tienen holograma 1, están exentos del Hoy No Circula ese día.

El Hoy No Circula Sabatino está vigente en las mismas 16 alcaldías de la Ciudad de México mencionados anteriormente y en 18 municipios del Estado de México de 5:00 a 22:00 horas, con las mismas restricciones que los días de semana.

¿Qué sucede con el programa los domingos?

Como habrás podido notar, el Hoy No Circula tiene su aplicación seis días a la semana, dejando fuera de la ecuación los domingos. Por lo tanto, los domingos sí podrás conducir libremente por CDMX y Edomex hasta las 5 de la madrugada del lunes, que volverá a estar en vigor.

¿En qué más situaciones se suspende el Hoy No Circula?

La autoridad ambiental de CDMX puede suspender el programa Hoy No Circula durante días festivos, descansos obligatorios o vacaciones, siempre y cuando la calidad del aire sea buena y no represente un riesgo para la salud.

Esta decisión depende de tres factores clave:

Y los niveles de contaminantes registrados en la ciudad.

Las condiciones meteorológicas,

El monitoreo en tiempo real de la calidad del aire.

Mi auto no pertenece a CDMX ni Edomex, ¿podrá circular?

Si te trasladas por turismo, puedes pedir el Pase Turístico para tu automóvil. Esta licencia permite manejar por la Zona Metropolitana del Valle de México sin ser infraccionado. Podrás conseguir dicho pase una vez por semestre, con una vigencia de 14 días o dos veces por semestre, por 7 días cada solicitud. También existe el Pase Turístico por fin de semana largo (3 días). La solicitud la realiza el propietario del vehículo.

¿Hay sanciones por no respetar el Hoy No Circula?

Según la normativa vigente en este año, la sanción aplicable a todas las personas que no cumplan el programa Hoy No Circula, sufrirán la sanción comprendida entre los $2,074.8 pesos a los $3,112.2, lo que supone un valor de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los automóviles y conductores que manejan por las vialidades y calles de la Ciudad de México que no sigan las medidas del programa se hacen acreedores a las sanciones que se prevén en la Ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano (o el que esté en vigor) y demás disposiciones aplicables, sin perjuicio de ser retirados de la circulación y enviados al depósito vehicular, del cual podrán salir sólo al pagar una multa. Los automóviles detenidos durante Contingencia Ambiental deberán aguardar a que concluya esa restricción.

Fechas de verificación de Hoy No Circula 2025

Los coches deben ser verificados dos veces cada año, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México y la fecha depende de cuándo finaliza la placa y el engomado. El calendario de verificación para los dos semestres de 2023 es el siguiente:

Placas con terminaciones 5 y 6 en el primer semestre (enero y febrero) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en febrero y marzo (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en marzo y abril (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en abril y mayo (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en mayo y junio (engomado azul).

Placas con terminaciones 5 y 6 en el segundo semestre (julio y agosto) (engomado amarillo).

Placas con terminaciones 7 y 8 en agosto y septiembre (engomado rosa).

Placas con terminaciones 3 y 4 en septiembre y octubre (engomado rojo).

Placas con terminaciones 1 y 2 en octubre y noviembre (engomado verde).

Placas con terminaciones 9 y 0 en noviembre y diciembre (engomado azul).

