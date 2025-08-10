No fue microsismo, sismógrafos captaron rayo en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

El posible microsismo detectado esta tarde con epicentro cercano a la colonia Las Águilas, en la Álvaro Obregón, en realidad se trató de un potente rayo que cayó sobre la Ciudad de México, al parecer en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

Incluso, la actividad eléctrica sobre la capital del país, además de cubrir al menos nueve alcaldías, obligó a la suspensión durante un par de horas, y en al menos dos ocasiones, del servicio en la Línea 3 del Cablebús, que corre sobre el Bosque de Chapultepec.

¿Qué pasó en realidad, fue microsismo o un rayo?

Este sábado, a las 18:18 horas, usuarios de la aplicación de alertamiento sísmico SkyAlert recibieron un aviso por “posible sismo local” detectado en Las Águilas, aunque debido a su localización no se calculó tiempo estimado ni intensidad.

De igual forma, el aviso fue publicado de forma automática en sus redes sociales, debido a la detección del movimiento subterráneo a través de los sensores sísmicos instalados por la empresa.

Sin embargo, a las 18:39 horas la misma empresa destacó que en realidad la notificación fue causada por un trueno, cuya intensidad fue tal que activó los sensores sísmicos, y no por algún sismo o microsismo.

A la par, en el mismo post de aclaración, SkyAlert destaca que “este es un desarrollo experimental que está sujeto a errores. Sin embargo, estamos trabajando en mejorar el algoritmo ante la sensibilidad instrumental que se requiere para detectar sismos de baja magnitud”.

Y en efecto, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no reporta ningún sismo con epicentro en la Ciudad de México, siendo el más cercano, en tiempo, a las 16:43 horas con magnitud 3.2 y epicentro a 63 kilómetros al suroeste de San Felipe, Baja California.

Mientras que, por otro lado, en diversos puntos de la ciudad, el rayo cimbró varios inmuebles, como constataron usuarios en redes sociales, e incluso corrigieron el aviso de SkyAlert, debido a la intensidad de la descarga eléctrica.

Además, diversas cuentas científicas en X compartieron capturas de las lecturas de sismógrafos y cómo estos captaron el movimiento causado por el rayo, destacando que, a diferencia de un microsismo, la señal fue captada con dominio en frecuencias medias-altas.

En tanto que, además de hacer retumbar las ventanas de casas y edificios, resulta normal que la vibración de rayos intensos sea captada por sismógrafos.

