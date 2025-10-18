“No he visto a mi hija”: madre de María Isabella desmiente a Fiscalía

GENERANDO AUDIO...

María Isabella desapareció el 2 de septiembre. Foto: FGJCDMX/Cuartoscuro

El caso de la adolescente María Isabella Orozco Lozano, de 16 años, desaparecida en la alcaldía Tlalpan, continúa generando incertidumbre. Su madre, Pilar Lozano, aseguró que la menor no ha sido localizada y cuestionó la veracidad del comunicado emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre la localización de la joven.

María Isabella desapareció el 2 de septiembre tras abordar un camión de transporte público. Cámaras del C5 confirmaron que salió de su domicilio en la colonia San Miguel Arcángel Xicalco alrededor de las 16:15 horas. Sin embargo, debido a fallas en varios equipos de videovigilancia, no se puede determinar en qué punto descendió la joven.

Contraste entre la versión de la madre y la Fiscalía

Tras la noticia de un supuesto reencuentro de María Isabella con su familia, Pilar Lozano publicó el 15 de octubre en sus redes sociales que, a una semana del comunicado de la Fiscalía, no ha recibido más información oficial sobre el paradero de su hija:

“No he visto a Isabella, no he constatado la veracidad del comunicado emitido por la Fiscalía, porque no tengo una sola prueba de la localización de mi hija“. Pilar Lozano-Madre de María Isabella

Al día de hoy, la madre continúa respondiendo comentarios en Facebook donde insiste que no ha visto a María Isabella. En su publicación, reiteró que la información difundida en medios sobre un supuesto reencuentro con María Isabella es falsa y pidió a la ciudadanía no difundir rumores que puedan revictimizar a su hija.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Señaló que su conectividad limitada le impide confirmar reportes y que hasta ahora no ha recibido notificación oficial sobre el paradero de la adolescente. La madre también aprovechó el mensaje para explicar que recibe una gran cantidad de comentarios, muchos con críticas y acusaciones infundadas, pero insistió en que no se está ocultando.

¿Qué dice la Fiscalía sobre María Isabella?

Por su parte, la Fiscalía CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas (CBP) informaron el 8 de octubre que María Isabella fue localizada con vida el 8 de octubre en compañía de una persona de su círculo cercano, tras diligencias en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el comunicado, la menor fue trasladada a la Fiscalía especializada FIPDE para verificar su estado de salud y garantizar su retorno a familiares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Avances y dificultades en la investigación

Anteriormente Pilar Lozano, ha declarado que la atención de las autoridades ha sido deficiente y tardía. Señaló que la Alerta Amber nacional se activó con retraso y que existen inconsistencias en las fichas de búsqueda, algunas de las cuales indican fechas distintas sobre la desaparición.

La madre criticó que la línea de investigación de la Fiscalía sugiere que su hija se habría ido con un joven de nacionalidad argentina conocido en línea, información que consideró revictimizante.

Pilar hizo un llamado a la sociedad para no normalizar los casos de personas desaparecidas y promover la acción desde cada trinchera. María Isabella mide 1.54 metros, tiene cabello ondulado castaño oscuro, ojos café oscuro y cicatrices en ambas piernas.