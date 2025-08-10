GENERANDO AUDIO...

Padres y niños con cáncer marcharon del Ángel de la Independencia al Palacio Nacional para exigir el abasto de medicamentos oncológicos en hospitales del país. La movilización, convocada por la asociación Nariz Roja, demandó que se garantice el suministro de fármacos pediátricos, antibióticos y anestésicos.

Exigen abasto de medicamentos para el cáncer

Durante la protesta, los asistentes portaron playeras blancas y peluches, mientras coreaban: “No más mentiras, queremos medicina”.

Padres señalaron que la falta de medicamentos interrumpe los tratamientos, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

“Si una medicina se atrasa, se atrasa todo el tratamiento. Si por una semana se espacía, corren el riesgo de recaer y de morir”, expresó Jaqueline Argüello, madre de un paciente.

Denuncian fármacos faltantes y problemas en hospitales

Alejandro Barbosa, presidente de Nariz Roja, informó que actualmente faltan medicamentos como citarabina, ifosfamida y metrotexato, además de antibióticos. Para pacientes adultos, aseguró, hay desabasto de 20 claves, mientras que para niños faltan ocho.

La organización señaló que el problema se agrava por la falta de un censo actualizado de pacientes con cáncer y la deficiencia de infraestructura hospitalaria.

“Dicen que el 96 por ciento ya está comprado, está bien, no le vamos a debatir el tema es que no está en los hospitales”, sostuvo el dirigente de la organización.

Testimonios de familias afectadas

En el Hospital Siglo XXI, denunciaron, las quimioterapias se han realizado en espacios insalubres debido a la carencia de insumos adecuados.

Esperanza Rubio, madre de un menor, relató que su hijo fue sometido a procedimientos dolorosos por la falta de anestesia: “Mi hijo gritaba, se escuchaba hasta afuera. No hay el medicamento para ponerles una anestesia como debe de ser”.

Marcha en varias ciudades del país por desabasto de medicamentos contra el cáncer

Frente a Palacio Nacional, integrantes del contingente entregaron peluches a niños con cáncer y entonaron el Himno Nacional. La movilización también se replicó en ciudades como Guadalajara, Oaxaca y Cancún, como parte de la Marcha Nacional “Queremos Medicina”.

