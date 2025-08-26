¡No paran las lluvias! Avenidas con encharcamientos este martes 26 de agosto

| 08:57 | Lidia Rivera | UnoTV | CDMX
CDMX amanece con encharcamientos por lluvias.
CDMX amanece con encharcamientos por lluvias. Foto: Bomberos CDMX

Las constantes y fuertes lluvias que han caído sobre la Ciudad de México (CDMX) han provocado numerosos encharcamientos que complican la movilidad en varias zonas. Calles, avenidas y pasos a desnivel se han visto anegados, afectando el tránsito vehicular y peatonal, y poniendo a prueba la capacidad del sistema de drenaje de la capital.

  • Checa cómo amanecieron avenidas y calles en la capital mexicana.

¿Dónde se ubican los encharcamientos?

  • Encharcamiento de agua pluvial en un área aproximada de 200 m², en Carretera Topilejo, Pueblo San Mateo Xalpa en Xochimilco.
  • Hay un encharcamiento de agua pluvial en un área aproximada de 300 m², en Avenida Camino a Santa Teresa, colonia Jardines del Pedregal en La Magdalena Contreras.
  • Encharcamiento de agua pluvial en un área aproximada de 500 m², en Calle Cráter, colonia Jardínes del Pedregal, en Álvaro Obregón.
  • Además, los bomberos de la CDMX también han retirado árboles caídos tras las lluvias.

Estos anegamientos no solo generan retrasos y caos vial, sino que también incrementan los riesgos para los automovilistas y transeúntes, obligando a las autoridades a activar protocolos de emergencia para atender las afectaciones y agilizar la circulación.

Seguirá lloviendo en CDMX

Para este martes por la tarde se ha pronosticado que habrá lluvias y chubascos, ante lo cual, autoridades han pedido tomar precauciones.

