Afirma Martí Batres que no se tolerarán tomas para huachicolear agua a Sacmex

Después de que Unotv.com reveló la forma en que se lleva a cabo el robo de agua, en ductos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la carretera Picacho Ajusco, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, dijo que no se tolerará esta práctica.

“No podemos permitir que haya tomas irregulares de agua”: Batres

Destacó que cuando se reciben denuncias, se interviene, incluso, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“No podemos admitir que haya tomas irregulares de agua por ningún motivo, porque ese líquido vital… Es para el conjunto de la ciudad. Y hay responsabilidades públicas de quienes tienen en sus manos nuestro Sistema de Aguas que se encargan de que el agua llegue a los hogares, en general a la ciudad, en general a todos los puntos. Entonces, no puede haber ninguna toma de carácter irregular. No se deben, no se pueden y no se tolera por ningún motivo que existan tomas improvisadas o hechas fácticamente”. Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Cuestionado por Uno TV tras el anuncio de diversas obras hidráulicas, aseguró que la sustracción de agua no se permitirá, ni siquiera bajo el argumento de que son “usos y costumbres”, como afirman comuneros del Ajusco.

Y admitió que no descarta enviar una iniciativa al Congreso local, para impulsar penas más severas para los huachicoleros de agua.

“Ahí agradeceremos siempre la información, y actuaremos inmediatamente al respecto. Y no descartamos revisar la parte de alguna reforma legal”. Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.



“-Algunos casos cuestan más trabajo batallar por diversas razones. A veces por razones sociales, pero se va a actuar en todos los casos. No tiene por qué haber tomas irregulares.

-¿No hay argumentos ahí que nos decían ellos, usos y costumbres, que es de ellos el agua?

-No, por eso digo que algunos cuestan más trabajo por razones sociales, pero no puede haber tomas irregulares”