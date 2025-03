No solo es Teuchitlán: madres buscadoras realizan labores en la zona del Ajusco

GENERANDO AUDIO...

La búsqueda de desaparecidos no sólo es en el interior de la República. En la zona del Ajusco, en la Ciudad de México (CDMX), Jaquelín Palmeros, fundadora del colectivo “Una luz en el camino”, halló en enero pasado, restos óseos de su hija, Jael Montserrat Uribe.

“No sólo lo hacemos por buscar la mayor cantidad de restos posibles de Montse y poderlos regresar a casa, sino de cualquier otra persona desaparecida que se encuentra en este espacio”, detalla la madre buscadora.

Este no es un caso aislado. Del 1 de octubre de 2024 al 11 de marzo de este año, la CDMX acumuló 1,013 desapariciones.

Mujeres buscan en el Ajusco, CDMX

Los colectivos no paran. Carolina Espinoza busca a su esposo, el médico Ignacio Santiago López, quien desapareció en el sur de la capital del país el 12 de junio de 2020, cuando salió a trabajar.

“Ya tenía más de 20 años trabajando para el IMSS, en la clínica 22 que está en la Unidad Independencia”, detalla Carolina.

En la búsqueda, acompañan elementos de la Comisión de Búsqueda de la CDMX y autoridades locales. El trabajo es en el paraje Llano de Vidrio.

[TAMBIÉN PUEDES LEER: Familiares de desaparecidos denuncian viacrucis para revisar artículos encontrados en el Rancho Izaguirre]

La revisión es minuciosa. Los familiares de las víctimas y las autoridades revisan cada gramo de tierra en el Ajusco, con el objetivo de tratar de hallar cualquier indicio que les lleve a saber en dónde se encuentran sus familiares.

Las víctimas están convencidas de que, solo en grupo, son escuchadas sus peticiones.

“Yo encontré a una persona que me dijo que mejor me uniera a un colectivo, porque si no, no iba a avanzar mi carpeta. Durante 8 meses no se le hizo nada a mi carpeta, entonces ya que me uní al colectivo, ya tenemos mesas de trabajo”, asegura Carolina Espinoza.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“En el caso de Teuchitlán, Jalisco, es muy lamentable que las autoridades quieran seguir ocultando lo que es más que evidente. No necesitamos un Teuchitlán para saber que siempre han existido”, considera Jaquelín.

En el Ajusco, del 7 al 11 de abril, colectivos de todo el país llevarán a cabo la Jornada Nacional de Búsqueda de Personas, con la esperanza de hallar a sus seres queridos.