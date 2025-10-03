GENERANDO AUDIO...

El abogado penalista Gabriel Regino, exsubsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, aseguró que la violencia registrada ayer durante la marcha del 2 de octubre no tiene relación con los estudiantes de 1968, sino con grupos radicalizados que aprovechan la fecha para generar disturbios.

“No se trata de estudiantes, sino de vándalos que aprovechan esto para hacer de las suyas, pero nada tiene que ver con el 68”, subrayó Regino en entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en “A las Nueve en Uno”.

El especialista explicó que cada año se repite un mismo patrón: jóvenes organizados en redes sociales acuden vestidos de negro, encapuchados y armados con martillos, petardos o bombas molotov para provocar daños y enfrentamientos.

“Hay que destacar que el 2 de octubre es una de las fechas más significativas por lo que implica el recuerdo de esta trágica situación de 1968, pero que también es el escaparate propicio para que estos grupos que pueden ser de anarquistas, antiglobalifóbicos, etcétera, utilicen las tácticas que se conocen como bloque negro para llevar a cabo estos actos delincuenciales y que han puesto en riesgo la integridad de muchas personas y de muchos policías”, enfatiza.

Críticas a la estrategia policial

El exfuncionario recordó que en otras ocasiones se ha logrado detener y procesar a quienes cometen delitos graves en este tipo de protestas. Sin embargo, lamentó que este año, pese a que 16 policías resultaron hospitalizados, sólo se registró una detención.

“Ojalá que se logren hacer replanteamientos y que las autoridades abandonen esa nostalgia de la que legítimamente muchos provienen de esos movimientos, pero que entiendan e interpreten que lo que están mostrando ahora es debilidad política, cuando tendrían que hacer uso de la política y del ejercicio del poder que tienen legítimamente constituidos”, opinó Regino.

Además, advirtió que esta situación envía un “mensaje de impunidad” a la sociedad y a los propios elementos de seguridad. “La policía se ve limitada y desmoralizada; parece que algunos grupos pueden robar o destruir y no pasa nada”, afirmó.

El abogado alertó que si las autoridades no actúan de manera preventiva y reactiva, la violencia en estas marchas podría escalar. “Al no aplicar la ley ni contener de manera efectiva, estamos echando más gasolina al fuego, porque estamos incitando a que el nivel que se alcanzó hoy, la siguiente vez sea mayor todavía”.

