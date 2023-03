La nueva disposición de los horarios de los vuelos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ha confundido a la gente desde su implementación.

Jael, es una usuaria que estaba lista para sus vacaciones desde hace varias semanas, que fue cuando compró un vuelo a Huatulco, Oaxaca, pero al llegar al AICM, se confundió con los horarios.

“Estoy checando ahorita que no me coincide el número de vuelo con el horario de salida, con Viva Aerobus, dice que está demorado, tendría que salir a la 13:20, pero ahí dice 11:30, entonces no coincide lo que está en la pantalla con lo que tenemos en nuestros boletos”.

Jael Valenzuela, pasajera