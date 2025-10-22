Nueva licencia de conducir E13 en CDMX: ¿Quiénes la deben de tramitar?

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, hay nueva licencia de condicir, la E13. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), los conductores de vehículos de carga que transporten sustancias peligrosas deberán contar con una nueva licencia de conducir denominada E13. El interesado tiene que tener conocimientos aprobados por las autoridades.

¿Qué se sabe de la licencia E13?

Las modificaciones se publicaron en la Gaceta de la Ciudad de México, en donde se indicó un decreto de modificación al Reglamento de la Ley de Movilidad, entre ellas, habla de la Licencia E13.

Lo anterior es en el Artículo 126 de dicha ley, en donde se habla de requisitos y plazos para el otorgamiento de permisos, se describe:

“Para la expedición de las Licencias tipo “C”, “D” y “E” (en cualquiera de los supuestos previstos de los incisos b) al m), se requiere acreditar o contar con Licencia Tipo A emitida por la Secretaría (Movilidad), o por la Dependencia responsable de la emisión de dichas licencias de las entidades federativas con cuando menos tres años de antigüedad”.

“Para el caso de licencias para conducir emitidas por las autoridades responsables de las entidades federativas, la persona interesada deberá acreditar que dichos documentos se encuentran vigentes al momento de su presentación y que cumplen con la antigüedad requerida para el caso”.

También, se añade al Artículo 128 lo siguiente:

“Además de los requisitos anteriores, para la expedición de la Licencia E13, el interesado deberá acreditar ante la Secretaría, contar con los conocimientos suficientes en la conducción de vehículos que transporten sustancias tóxicas o peligrosa”.

¿Cuánto costará la licencia E13?

Hasta el momento no se tienen un costo, sin embargo, el costo de licencia “E”, que tiene similares características, el monto a pagar es de 2 mil 970 pesos por tres años. Hasta el momento no se ha dado a conocer un nuevo precio para la E13.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Este tipo de adecuaciones serán de forma paulatina, mencionaron autoridades de la CDMX.

Este tipo de adecuaciones fueron a raíz del accidente en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, en donde 32 personas perdieron la vida tras la explosión de una pipa que transportaba gas LP.