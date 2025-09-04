GENERANDO AUDIO...

Trabajadores y alumnos no tendrán actividades. Foto: Getty Images.

El Gobierno de la Ciudad de México ya adelantó que en 2026, el próximo 11 de junio será de descanso, por lo que se espera que tanto trabajadores como alumnos no asistan a sus actividades cotidianas en sus centros de trabajo y escuelas.

Para que sepas el motivo de esta decisión, aquí en Unotv.com te damos todos los detalles.

¿Cuándo habrá nuevo día de descanso en 2026?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que para 2026, los capitalinos disfrutarán de un día feriado más, adicional a los establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), que será:

El jueves 11 de junio

¿Por qué habrá nuevo día de descanso en 2026?

La medida anunciada por la mandataria capitalina es con motivo del inicio de la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Será el jueves 11 de junio de 2026, cuando en la capital de la República, la Selección Mexicana juegue el primer partido de la justa deportiva en el Estadio Banorte, también conocido como Estadio Azteca.

“El día de la inauguración del Mundial se va a declarar feriado, ese día va a ser muy importante; vamos a tener garantía de que la población pueda tener ese día para disfrutar el Mundial.”

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

¿El 11 de junio de 2026 será día de descanso en todo México?

Hasta el momento, el día de asueto programado para el jueves 11 de junio de 2026 solamente ha sido anunciado por el Gobierno de la Ciudad de México, sin que otras partes del país repliquen la misma medida.