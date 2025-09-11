Sube a 6 el número de muertos por explosión de pipa de gas LP en Iztapalapa

| 08:46 | E. Santiago | Agencias
sube-a-6-el-numero-de-muertos-por-explosion-de-pipa-de-gas-lp-en-iztapalapa
El número de muertos subió a 6 en Iztapalapa. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El número de fallecidos por la explosión de la pipa en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), subió 6 y 21 están en estado crítico, informó Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC.

“Durante la noche tuvimos dos fallecidos más, estamos en 6 fallecidos, 10 dados de alta y 21 personas en estado crítico”.

En entrevista, añadió que todos los heridos están siendo atendidos con instrucciones muy precisas de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. En ese sentido, añadió, que se prevé tener una mesa de trabajo para tener una mejor normatividad en el traslado de este tipo de hidrocarburos.

“Vamos a pedir una mesa de trabajo para tener una normatividad que empiece a mejorar y fortalecer la seguridad de las personas, y por supuesto, del patrimonio de la Ciudad”.

La explosión de una pipa con miles de litros de gas en Iztapalapa dejó un saldo oficial de 90 personas heridas, entre ellas 21 en estado crítico.

El vehículo estalló tras volcar en las inmediaciones del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a varias personas, dijo Clara Brugada, en el lugar del siniestro.

