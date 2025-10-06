GENERANDO AUDIO...

Elementos de la SSC-CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 6 de octubre de 2025 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la capital del país. La más relevante es la que realizarán elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) por los hechos acontecidos en la marcha del 2 de octubre, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar precauciones.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la SSC-CDMX ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas 11 concentraciones, tres citas agendadas, cuatro eventos de esparcimiento y 11 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones Importantes del Día

Colectivo Luciérnagas CDMX Hora: 07:00

07:00 Lugar: Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro), Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc.

Estación “Chabacano” (Líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro), Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Búsqueda de una persona desaparecida en la Alcaldía Álvaro Obregón y exigencia de justicia. 40 Días por la Vida Hora: 08:00

08:00 Lugar: Fundación “Marie Stopes México”, Calzada del Hueso 4829, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan.

Fundación “Marie Stopes México”, Calzada del Hueso 4829, Col. Parques del Pedregal, Alcaldía Tlalpan. Demanda: Vigilias para la defensa de la vida y en contra del aborto. Comité para la Defensa y Recuperación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca Hora: 10:00

10:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen la renovación del permiso para el Estadio “Alfredo Harp Helú” y la recuperación de espacios. Colectivo “La Comuna 4:20” Hora: 12:00

12:00 Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Rincón de Jalisco 20, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos”, Rincón de Jalisco 20, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen la preservación de espacios públicos y la defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura. Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100 Hora: 15:00

15:00 Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigen el pago de finiquitos pendientes de la extinta Ruta 100. Estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Facultad de Economía, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán.

Facultad de Economía, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán. Demanda: Realización de una asamblea en protesta por la falta de condiciones adecuadas para los estudiantes. Ecueménicos por la Paz en Palestina Hora: 18:00

18:00 Lugar: Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez 50, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc.

Hemiciclo a Juárez, Av. Juárez 50, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Vigilia de oración por la paz en Palestina. Elementos de la Policía de la SSC CDMX Hora: 13:00

13:00 Lugar: Zócalo capitalino, Centro Histórico.

Zócalo capitalino, Centro Histórico. Demanda: Protestarán en contra de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, denunciando presuntos abusos y acoso laboral dentro de la corporación.

Protestarán en contra de los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre, denunciando presuntos abusos y acoso laboral dentro de la corporación. Aforo estimado: 350 personas.

Citas Agendadas

Vecinos de la Colonia Agrícola Oriental Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Alcaldía Cuauhtémoc.

Secretaría de Gestión Integral del Agua, Río de la Plata 48, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Demandarán la atención a sus necesidades de infraestructura en la colonia. Colectiva “Hola, Amigue” Hora: 12:00

12:00 Lugar: Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Alcaldía Cuauhtémoc.

Oficinas Centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Delicias No. 67, Alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Exigir soluciones al Sistema de Transporte Colectivo Metro para las personas trans y no binarias.

