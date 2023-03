Ofrecen servicio de transporte foráneo pirata en la CDMX

Choferes trabajan clandestinamente llevando pasajeros a destinos fuera de la Ciudad de México (CDMX) en “transporte pirata”, camionetas y camiones que hacen base afuera de estaciones del Metro y que no cuentan con los permisos para ofrecer dicho servicio.

En la entrada de la estación del Metro Revolución ofrecen viajes a Oaxaca y Querétaro, sin embargo, los mismos choferes admiten que no cuentan con permisos. UnoTV platicó con uno de ellos, quien pidió que no se grabara su rostro.

“Es caro (regularizarse) porque te piden muchas cosas; te piden que estés dado de alta ante Hacienda, obviamente, te piden que tengas una empresa, cuando una empresa te sale constituirla en 20 mil pesos, que no los tienes a la mano, aparte las placas federales o de turismo para poder laborar en la carretera”.

El chofer señaló que hay más puntos para recoger pasaje en Chabacano, San Antonio Abad y Tasqueña, además de más ciudades destino, entre las que se cuentan Cuernavaca, Guadalajara y Puebla.

“Obviamente, hay muchos puntos donde lo hacen, todo mundo busca lo que es el negocio y como te darás cuenta no somos los únicos. La gente busca la economía, es una aplicación de apoyo, nosotros la ocupamos como negocio”.

El transportista explicó que consiguen clientes a través de redes sociales o entregando tarjetas de presentación en el sitio.

El precio del pasaje es menor al de las centrales de autobuses. Por ejemplo, a Querétaro, un viaje sencillo oscila entre 470 y 500 pesos en una compañía establecida, pero en las camionetas piratas el costo es de 200 pesos.

“En la mañana, de allá para acá, tenemos salidas a las cinco de la mañana, seis de la mañana, siete. Llegamos aquí a las nueve y tenemos salida hasta las diez y media, once”, detalla uno de las trabajadores.

Los usuarios deben rastrear el punto de salida, para que los choferes no sean multados.

“Mándame un WhatsApp, por favor y te mando la ubicación porque ya me la mandaron justo ahorita… Es que no los dejaron estacionarse ahí saliendo del Metro Revolución, entonces como yo estoy aquí en Querétaro, no sé exactamente dónde están”.

Voz de quien coordina los puntos de encuentro.